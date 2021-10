"Love Island 4": Wiadomo, kto wygra finał?! Widzowie mocno podzieleni. Będą wściekli? 

Sylwia Madeńska i Mikołaj Jędruszczak byli zwycięzcami pierwszej edycji " Love Island ". Ich uczucie przetrwało zaledwie rok. O swoim rozstaniu poinformowali dwa tygodnie temu. Dziś odbędzie się finał drugiej edycji show. Sylwia Madeńska gościnnie pojawiła się w willi finalistów. Na swoim Instastory przyznała, że nie do końca wierzy w szczerość uczuć uczestników. Podczas wczorajszych wyznań, często pojawiało się słowo "kocham cię". Dla mnie to trochę za mocne Co jeszcze zdradziła o uczestnikach po krótkiej wizycie w ich willi? Ma swoich faworytów do zwycięstwa? Zobacz także: Mikołaj Jędruszczak dogryza Sylwii Madeńskiej? Pod zdjęciem pisze: "Widocznie twoja rozpacz trwała krótko" Finał "Love Island 2": Sylwia Madeńska szczerze o finalistach miłosnego show Już dziś wieczorem poznamy kolejnych finalistów programu "Love Island 2". Widzowie zdecydują czy na miano zwycięzców zasługują Julia Nowakowska i Dominik Grot, Magda Karwacka i Igor Łubkowski czy Ola Kotowska i Rafał Pietrzak. Sylwia Madeńska odwiedziła uczestników willi. W końcu kto może lepiej zrozumieć uczestników niż osoba, która rok wcześniej była na ich miejscu: Jestem w Hiszpanii. Wbiłam do uczestników i pomimo, że to inna willa to te same emocje. Powiem Wam, że to cudowne uczucie wrócić tu po roku. Głosowanie widzów na zwycięzców "Love Island 2" się już skończyło, Sylwia Madeńska postanowiła podzielić się swoimi spostrzeżeniami na temat finalistów. Ubiegłoroczna zwyciężczyni "Love Island" przyznała, że nie do końca wierzy w szczerość uczuć uczestników, mimo tego, że bardzo im kibicuje: Byłam wczoraj w willi i powiem wam, że stworzyły się trzy...