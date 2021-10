"Love Island": Widzowie jednogłośnie wskazali zwycięzców 4. edycji programu! 

Druga edycja programu "Love Island" wielkimi krokami zbliża się do końca. W grze pozostały już tylko cztery pary - Julia i Dominik, Ola i Rafał, Magda i Igor oraz Oliwia i Mikołaj. Jednak już w najbliższym odcinku, będziemy musieli pożegnać jedną z nich. W ten sposób poznamy ostateczny skład wielkiego finału miłosnego show! Dziś na pewno nie zabraknie emocji! Zobacz także: Kto wygra drugą edycję programu "Love Island"? Zagłosuj na swoją ulubioną parę w naszym plebiscycie! "Love Island 2": Które pary trafią do wielkiego finału? Kolejny odcinek show dostarczy nam wielu emocji! To już ostatnie chwile uczestników na "Wyspie miłości". Finał "Love Island" już za kilka dni, a widzowie zdecydują, która para zwycięży. W ostatnim odcinku decyzją uczestników z programem musieli pożegnać się Alicja i Mundek. Para nie miała jednak za złe swoim przyjaciołom, że to właśnie ich wytypowali do opuszczenia "Wyspy miłości". Spędziłam tutaj wspaniałe chwile z ludźmi, którzy stali się dla mnie na ten czas taką małą rodziną. Jestem mega wdzięczna za ten czas, te wspomnienia - faceci w ciąży, nasze tańce erotyczne, wszystko po prostu! Wspaniały czas, za który ja bardzo dziękuję. Cieszymy się, że opuszczamy tę willę jako taka para dobrych przyjaciół, z uśmiechem, bez smutku - powiedzieli Alicja i Mundek. Dopiero co pożegnaliśmy jedną parę, a już będziemy musieli rozstać się z kolejną! Widzowie podczas ostatniego głosowania zadecydowali, kto odpadnie tuż przed wielkim finałem. W najbliższym odcinku dowiemy się, kto zdaniem fanów show ma najmniejsze szanse na wygraną i będzie musiał opuścić "Wyspę miłości". Do tej pory w czołówce byli Julia i Dominik oraz Ola i Rafał. Czy tak będzie do...