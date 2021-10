Alex i Aleksandra miały wielkie wejście do willi miłości. Piękne dziewczyny natychmiast zawróciły w głowie chłopakom i dość szybko zmieniły porządki na wyspie. Alex szczególnie zachwyciła widzów swoją urodą. Od pięknej blondynki oczu nie mogli oderwać także chłopcy zamieszkujący willę miłości. Czy uczestniczka zawsze tak wyglądała? Zobaczcie!

"Love Island": Alex na starych zdjęciach

Alex nie mieszka na wyspie miłości zbyt długo, ale już zdążyła zaskarbić sobie sympatię widzów. Uśmiechnięta pół Polka, pół Włoszka mieszkająca na co dzień w Belgii, zapewniła, że przyszła na wyspę miłości po związek z Polakiem. Jak argumentowała, Belgom brakuje opiekuńczości i czułości, a jej zdaniem Polacy wspaniale opiekują się swoimi partnerkami. Co ciekawe, od samego początku zaiskrzyło między nią a Jurkiem, czyli pół Polakiem, pół Hiszpanem. Choć nie było to spełnienie jej marzeń, Jurek zdecydowanie dał swojej partnerce to, czego potrzebowała. Jednak opiekuńczość i czułość Jurka nie wystarczyła. Alex zdecydowała, że jest między nimi za duża różnica wieku i zakończyła ten związek. Widzowie jednak nie do końca ufają, że Alex słusznie podjęła tę decyzję. Ich zdaniem między parą jeszcze dużo może się zadziać!

Mat. prasowe

Alex od początku swojej obecności w "Love Island" zachwyciła fanów swoją naturalnością. Uczestniczka jest uśmiechnięta, pogodna i zawsze gotowa do pomocy i wspierania innych. Jeśli zaś chodzić o urodę, to Alex jest niezwykłą mieszanką kulturową. Choć jej jasna karnacja, jasne oczy czy włosy sugerują raczej północne pochodzenie, to figura, rysy twarzy są zdecydowanie z południa!

Mat. prasowe

Zobacz także: "Love Island": Laura kiedyś była brunetką! Na starych zdjęciach jest nie do poznania!

Jak wyglądała kiedyś Alex z "Love Island 4"?

Alex kiedyś uwielbiała robić sobieselfie. Uczestniczka była bardzo aktywna w swoich mediach społecznościowych. Możemy zobaczyć, że Alex nigdy nie eksperymentowała ze swoim wyglądem. Nie zdecydowała się na diametralną zmianę koloru włosów, czy wyraźnie widoczne zabiegi medycyny estetycznej. Widać jednak, że Alex gustowała w zdecydowanie mocnym makijażu i uwielbiała podkreślać oczy czarną kredką.

Aleksandra Jakobczyk/Facebook

Alex od zawsze mogła pochwalić się bardzo szczupłą sylwetką. Jeśli zaś chodzi o blond, uczestniczka próbowała różnych odcieni tego koloru. Jak Wam się bardziej podoba, w jasnym czy ciemnym blondzie?