"Love Island": Miłosne wyznania finałowych par! Fani nie wierzą Paulinie i Andrzejowi: "to nie jest prawdziwe"

Tuż przed finałem 4. edycji "Love Island", wszystkie pary wyznały swoim partnerom, co do nich czują. Wygląda jednak na to, że fani nie wierzą w szczerość uczuć Pauliny i Andrzeja!

To już ostatnia prosta do wielkiego finału 4. edycji "Love Island". Zostały trzy pary, które tuż przed finałowym odcinkiem stanęły naprzeciwko siebie i powiedziały swojej drugiej połówce napisane wcześniej wyznania. Każdy uczestnik starannie się do tego przygotował - z tego też względu nie zabrakło wzruszeń i łez! Padły piękne i poruszające słowa dotyczące związków i miłości.

Jednak według fanów show, jedna para nie była szczera w tym, co powiedziała! Chodzi o Paulinę i Andrzeja! Dlaczego tak uważają i dlaczego dostało się głównie Paulinie? Sprawdźcie szczegóły!

"Love Island": Finałowe pary we wzruszających wyznaniach o miłości

Przez ostatnie sześć tygodni mogliśmy śledzić 4. edycję programu "Love Island" - teraz w końcu nadszedł czas aby poznać, kto zdaniem fanów programu zasługuje na wygraną miłosnego show! W grze pozostały już tylko trzy pary - to Aleksandra i Adrian, Magda i Wiktor oraz Paulina i Andrzej. Oczywiście fani już od kilku dni obstawiają, kto ich zdaniem zwycięży. Jak możemy przeczytać w sieci, wielu z nich twierdzi, że to Aleksandra i Adrian sięgną po główną wygraną. Czy tak się stanie? Tego dowiemy się już w najbliższą niedzielę!

Instagram/loveislandwyspamilosci/

Jednak tuż przed finałem, uczestnicy "Love Island" dostarczyli widzom jeszcze wielu wzruszeń! W minionym odcinku, wszystkie pary miały za zadanie wyznać, co czują do swojego partnera! Co powiedzieli sobie faworyci widzów, Aleksandra i Adrian?

- Kochany Maluszku. Przychodząc na "Wyspę miłości" byłem otwarty na nowe uczucia, lecz z każdym dniem traciłem nadzieję, że uda mi się spotkać kogoś wyjątkowego. I wtedy pojawiłaś się ty! Kiedy zobaczyłem Cię w kręgu po "Casa Amor" zdałem sobie sprawę, że moje uczucie do ciebie jest prawdziwe. Dzięki Tobie odnalazłem cel w życiu. A stałaś się nim Ty. I dziś chcę powiedzieć Ci coś więcej. Kocham Cię - powiedział Adrian.

Jak zareagowała Ola? Odpowiedziała, że też jest zakochana w Adrianie, po czym dodała:

- Adrian, nie wiem jak podziękować Ci za to, że o nas zawalczyłeś. "Wyspa miłości" pomogła nam się poznać. Teraz dalsza część historii jest w naszych rękach. Jesteś mężczyzną, na którego czekałam całe życie. I też Cię kocham.

Mat. prasowe Nie inaczej było w przypadku Magdy i Wiktora - tu również padły piękne słowa!

- Kochana Magdaleno! Od początku naszej przygody na "Wyspie miłości", nie mogłem oderwać wzroku od Twoich anielskich błękitnych oczu i cudownych, uroczych piegów. Kocham z Tobą rozmawiać, kocham z Tobą milczeć. Śmiać się do łez, przytulać całymi dniami i całować nocami. Kocham Cię i już zawsze będę tylko twój - powiedział Wiktor.

A co powiedziała Wiktorowi Magda?

- Wiktor. Ciężko wyrazić słowami i opisać to, co dzieje się w moim sercu, kiedy jesteś obok mnie. Mój spokój i moje szczęście są w Twoich ramionach. Leżąc koło Ciebie czuję się bezpieczna i kochana. Jesteś pierwszym i mam nadzieję, że ostatnim mężczyzną, z którym wyobrażam sobie swoją przyszłość. Kocham Cię - dodała Magda.

Mat. prasowe

Najwięcej emocji wzbudziło jednak wyznanie Pauliny i Andrzeja. Chłopak powiedział swojej partnerce wprost, że jest w niej szaleńczo zakochany!

- Droga Paulinko! Wszystko zaczęło się w momencie pierwszego buziaka od ciebie. W tamtej chwili poczułem coś niesamowitego. Mój pobyt na "Wyspie miłości nabrał sensu. Zakochałem się w Tobie i moim marzeniem jest kochać Cię każdego dnia jeszcze bardziej niż poprzedniego. Dziękuję, że jesteś - powiedział Andrzej.

Paulina nie mogła ukryć wzruszenia. Jej wyznanie również było bardzo emocjonalne, jednak dziewczyna nie zdecydowała się powiedzieć, że jest zakochana w Andrzeju.

- Andrzeju! To wyznanie będzie zupełnie inne niż to, które dostałeś ode mnie w poprzednim liście. Chciałabym Cię przeprosić za moje zwątpienie, każdą łzę i smutek. Dziękuję, że w nas nie zwątpiłeś, za twoje waleczne serce, za to jak o mnie dbasz, jak się przy tobie czuję. Chcę, żebyś wiedział, że zależy mi na tobie i na tym, by budować to dalej na pięknym fundamencie, który tu stworzyliśmy.

Mat. prasowe

Po wyznaniu Pauliny i Andrzeja, w sieci pojawiło się mnóstwo komentarzy od fanów, którzy... nie wierzą w szczerość uczuć tej dwójki! I o ile internauci są jeszcze skłonni uwierzyć w szczerość Andrzeja, to jednak jeśli chodzi o Paulinę są niemal przekonani, że dziewczyna tylko gra, aby wygrać program...

- Wydaje mi się, że ona cały czas udaje... może się mylę? Chyba po to aby wygrać - Czy tylko ja tego nie kupuje?😢 - To jest tak sztuczne, że aż przykre - Jak dla mnie to nie jest prawdziwe. - Mi się wydaje że Paulina robi to na siłę. Ona nawet go namiętnie pocałować nie chce 🙈 - piszą fani.

A Wy, co o tym myślicie? No cóż, nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać do niedzieli aby dowiedzieć się, która z par najbardziej przekonała do siebie widzów i wygra 4. edycję "Love Island"!