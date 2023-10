Paulina i Andrzej byli zdecydowanie jedną z najbardziej kontrowersyjnych par czwartej edycji "Love Island". Pomiędzy tą dwójką nie brakowało nagłych zwrotów akcji, a z niezdecydowania Pauliny i hashtagu "nie wiem" - pod koniec przygody z programem - śmiała się nawet ona sama, choć Andrzejowi z pewnością przez pewien czas do śmiechu wcale nie było.

Ostatecznie para znowu się zeszła i nawet dotarła do finału "Love Island 4", w którym - decyzją widzów - zajęła trzecie miejsce. Mimo to nadal fani nie wierzyli Paulinie i Andrzejowi, a wielu sądziło, że kiedy tylko tych dwoje wróci do Polski, ich związek przestanie istnieć. Tymczasem Paulina i Andrzej świetnie razem się bawią i zdecydowanie dają radę z dzielącą ich odległością. A co o związku uczestnik czwartej edycji "Love Island" sądzi Karolina Gilon?

Karolina Gilon o związku Pauliny i Andrzeja z "Love Island 4"

Andrzej wykazał się prawdziwą wytrwałością i nie bez przyczyny zyskał przydomek "waleczne serce". Mimo chwiejnych nastrojów Pauliny, która raz była go pewna, a zaraz mówiła "nie wiem", chłopak postanowił nie poddawać się do samego końca i ani wycofanie dziewczyny po wizycie w kryjówce, ani list, w którym z nim zerwała, ani nawet wybrania przez nią nowego partnera, nie zniechęciło uczestnika. Widzowie czwartej edycji "Love Island" z pewnością pamiętają namiętny pocałunek Pauliny i Andrzeja, który zszokował wszystkich, bo dziewczyna była wtedy z Mateuszem!

Oj, ta dwójka zdecydowanie wiedziała, jak podnieść ciśnienie nie tylko sobie, ale i widzom show. Poza fanami programu, przez cały czas relacji Pauliny i Andrzeja przypatrywała się jeszcze jeszcze jedna osoba - Karolina Gilon. Piękna prowadząca "Love Island" nie ukrywa, że początki tej pary były naprawdę... oschłe.

Byłam bardzo blisko, obserwowałam to od początku. No rzeczywiście Paulina nie była zainteresowana Andrzejem od samego początku - zdradziła w rozmowie z Party.pl.

Dlaczego tak naprawdę Paulina postanowiła dać Andrzejowi szansę i czy zdaniem Karoliny Gilon zrobiła dobrze? Koniecznie zobacz, co przed naszymi kamerami wyznała prowadząca "Love Island"!

