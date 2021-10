"Love Island": Namiętny pocałunek Pauliny i Andrzeja zszokował fanów programu! 

W "Love Island" pojawiła się nowa uczestniczka, która rozgrzała panów do czerwoności! Piękna, wysoka, szczupła brunetka - Magda Karwacka, to prawdziwy ideał kobiety. Tak z resztą przyznali sami uczestnicy. Magdą zachwycili się absolutnie wszyscy, a dziewczyny chyba mogą czuć poważne zagrożenie. Zobaczcie sami! Zobacz także: Ada z "Love Island" jednak nie została zwolniona z wojska?! Podała prawdziwe powody rezygnacji z programu! "Love Island": Panowie oszaleli na punkcie Magdy Magda Karwacka ma 23 lata i pochodzi ze Starachowic. Studiuje dziennikarstwo, pracuje w modelingu i dodatkowo jeszcze śpiewa. Widzowie mogą pamiętać ją z udziału w programie "Top model" w edycji, w której brała udział również Klaudia El Dursi. Jej wejście do programu "Love Island" spowodowało, że panom puls gwałtownie przyspieszył. We wczorajszym odcinku mogliśmy zobaczyć, jak każdy z uczestników wykonywał seksowne tańce, w dość skąpych strojach. Oczywiście panowie byli zachwyceni wszystkimi dziewczynami, ale na koniec wydarzyło się coś, co rozgrzało ich do czerwoności! Mowa oczywiście o wejściu Magdy do programu. Reakcja panów była bardzo wymowna. 23-latka po prostu ich oczarowała, a jej uroda, powaliła wszystkich na kolana. - Nie owijamy w bawełnę. Wizualny ideał kobiety. - Ja nie mam pary! - Marzenie. Żona moja. Ideał. Bogini - To jest anioł - mówili panowie. Zachwyt panów, to również... zazdrość pań! Wygląda na to, że dziewczyny poczuły zagrożenie w nowej uczestniczce. Najbardziej chyba było widać to po Oliwii, która od razu wzięła na rozmowę Igora i zaczęła wypytywać go, czy spodobała mu się Magda. Kiedy chłopak przyznał, że 23-latka jest bardzo atrakcyjna i zrobiła na...