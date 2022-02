"Love Island 4" Aleksandra czule o Armando: "Jak go nie kochać". Fani są wzruszeni

Aleksandra i Adrian są parą, która, mimo że była ze sobą najkrócej, znalazła się w finale "Love Island 4" i to na drugim miejscu! Widzowie bardzo uwierzyli w uczucie, które narodziło się między dwojgiem zakochanych. Oni także potwierdzają, że pielęgnują swoją miłość i marzą, by spędzać ze sobą każdą wolną chwilę. Magda i Wiktor od razu zamieszkali razem, a Armando i Aleksandra? Czy wygląda na to, że komuś na tym zależy bardziej? "Love Island": Armando i Aleksandra o wspólnym zamieszkaniu! Dla Aleksandry pobyt w "Love Island" był pełen wrażeń. Uczestniczka najpierw postanowiła zaufać Arkowi i to z nim stworzyć parę, jednak ten duet nie przetrwał Casa Amor, z którego to Arek wrócił z nową partnerką. Aleksandra nie kryła wówczas łez i ogromnej przykrości. Jednak jak się okazuje, wszystko potoczyło się tak, jak należy. Adrian wykorzystał okazję i postanowił po raz kolejny poderwać piękną blondynkę, tym razem z bardzo dobrym skutkiem. Oboje przepadli w tym uczuciu i dotrwali do samego finału. Widzowie mieli swoje zwątpienia i zarzucali Magdzie i Wiktorowi, że para udaje miłość , podobnie także oceniali Paulinę i Andrzeja. Mimo tego, że Aleksandra i Adrian byli ze sobą najkrócej w ich miłość nigdy nie fanie nie wątpili... Zobacz także: "Love Island": Aleksandra szczerze o relacji z Adrianem: "To lekcja". O co chodzi? Nic więc dziwnego, że gdy para wróciła już do Polski i jest aktywna na swoim Instagramie, fani zarzucają ich pytaniami o związek i planowanie wspólnej przyszłości. Jak się okazuje, Aleksandra i Adrian mają wiele w tej kwestii przegadane i mimo że on na co dzień mieszka w Łodzi, a ona we Wrocławiu, już myślą o wspólnym mieszkaniu. Kiedy planują dzielić wspólne lokum? Jak ja w...