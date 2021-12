"Love Island 4" Aleksandra spędzi wakacje z Adrianem? To poważny krok w ich związku!

Widzowie wciąż obawiają się o związek Aleksandry i Adriana. Fani co jakiś czas dopytują się pary, czy wszystko u nich w porządku, a w samotnych zdjęciach Oli doszukują się informacji na temat rozstania. Okazuje się jednak, że ich obawy są bezpodstawne a między Olą i Adrianem, wszystko się doskonale układa. Zbliżające się święta Bożego Narodzenia okazują się być kolejną, idealną okazją, żeby pogłębić ich relacje. Ola zdradziła, jakie para ma plany!

"Love Island 4" Aleksandra i Adrian planują wspólne święta?!

Aleksandra i Adrian to para, która poznała się pod sam koniec miłosnego hitu Polsatu. Widzowie "Love Island" jednak szybko uwierzyli, że między nimi może być naprawdę coś poważnego i dzięki głosom fanów Aleksandra i Adrian znaleźli się w samym finale. Choć nie wygrali "Love Island 4" to spełnili swoje marzenie o znalezieniu miłości. Od powrotu pary do Polski zakochani są niemal nierozłączni, mimo że mieszkali w dwóch różnych miastach - Adrian w Łodzi a Ola we Wrocławiu. Wygląda jednak na to, że Adrian już dawno zaprzyjaźnił się ze stolicą Dolnego Śląska i zdecydował się przenieść swoje życie do miasta Aleksandry.

Para miała za sobą wiele trudnych prób, a jedną z nich była operacja piersi Oli, podczas których uczestniczka potrzebowała kilku dni opieki. Adrian z radością podjął się tego zadania, a para relacjonowała wspólne dni na Instagramie. I choć Ola i Adrian chętnie się razem pokazują, to jednak widzowie nauczeni doświadczeniem innych par z miłosnych programów, wciąż obawiają się, że ich ulubiony duet nie jest już razem. Pod zdjęciem Aleksandry pojawia się mnóstwo pytań o to, czy wciąż jest z Adrianem, bo mało jest ich wspólnych zdjęć. Ola jednak spokojnie odpowiada:

- Jak to nie ma? Na relacji u mnie wszędzie go pełno 😁❤️

aleksandra_strek/Instagram

Zobacz także: "Love Island 4" Jurek o relacji z Ingą z "Hotelu Paradise 4"! "Po dwóch miesiącach w końcu..."

Aleksandra faktycznie wciąż pokazuje swojego ukochanego, a nawet jeśli nie ma w jej pobliżu Armando, to chętnie o nim opowiada. Teraz dziewczyna pochwaliła się, że właśnie szykuje się do świąt z mamą. Przygotowania do Wigilii idą pełną parą, bo... przy świątecznym stole u rodziny Aleksandry zasiądzie także jej ukochany!

- Jestem z moją mamą, pomagam jej w przygotowaniach do świąt, bo tutaj będziemy spędzać Wigilię z Adrianem, później na dwa dni świąt pojedziemy do jego rodziców, także po raz pierwszy ich poznam! - mówiła na swoim Instagramie.

aleksandra.strek/Instagram

Adrian ma już za sobą zapoznawczy obiad u rodziny Oli i jak sam mówił, czuł się przez nią fantastycznie przyjęty. Ola najpewniej spodziewa się tego samego ze strony bliskich Adriana. Tymczasem finalistka "Love Island 4" pochwaliła się własnoręcznie ulepionymi uszkami, których już w piątek spróbuje Armando:

- Dziś zabrałyśmy się za choinkę, którą ja ubrałam do połowy, bo wolałam zająć się uszkami. Zawsze mnie to odstresowywało przed świętami, wprowadzało w taki najbardziej świąteczny nastrój - mówiła na swoim Instagramie i pokazała zdjęcia ulepionych uszek.

Wygląda więc na to, że Aleksandra i Adrian naprawdę są razem szczęśliwi, a ich związek mknie do przodu. Przypuszczaliście, że tak rozwinie się ta relacja?