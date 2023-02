"Love Island 7": Oto kolejni uczestnicy! Burza w sieci: "Uwielbiam te głębokie zainteresowania - siłownią"

Już niebawem będziemy mogli oglądać na szklanym ekranie losy uczestników siódmej edycji "Love Island". - tym razem nie w Polsacie, a w TV4. Póki co jednak poznajemy nowych śmiałków za sprawą Instagrama. To właśnie tam internauci śmiało wyrażają swoje zdanie na temat nowych uczestników. Ci są jednogłośni - znowu sami trenerzy personalni?

"Love Island": Oto uczestnicy 7. edycji show

Przed nami siódma edycja "Love Island", która rozpocznie się lada moment. Wiadomo już, że musimy być gotowi na liczne zmiany, które zobaczymy w nowej odsłonie show. Najnowszy sezon miłosnego programu zniknie z anteny Polsat. Teraz zmagania uczestników będziemy oglądać na antenie TV4. A skoro już przy uczestnikach jesteśmy, pora poznać śmiałków z siódmej edycji! Ostatnio została ujawniona pierwsza uczestniczka "Love Island 7", Agnieszka Tomczyk. Ta zachwyciła internautów swoją urodą. Teraz natomiast przyszła pora na kolejnych singli, poszukujących miłości. Wobec nich jednak fani formatu są bezlitośni. Tuż po Agnieszce Tomczyk, produkcja zdradziła, kim jest pierwszy mężczyzna w "Love Island". Okazuje się, że tym jest 24-letni Wojtek. Mechanik maszyn budowlanych twierdzi, że jest pozytywny i otwarty na świat oraz ludzi. Jego główne zainteresowania to boks i siłownia. Ten twierdzi, że budowanie sylwetki dodaje mu pewności siebie. Taki opis nie przypadł go gustu internautom, a pod pierwszą wizytówką posypały się krytyczne komentarze:

- O boks trenuje, czyli jak dojdzie daleko to pewnie na Fame MMA będzie się kręcić. - A będzie jakiś stolarz, magazynier, rzeźnik, spawacz itd.? Czy macie monopol na trenerów i bokserów? 😂

Instagram @loveislandwyspamilosci

Kolejną pięknością w siódmej edycji "Love Island" jest 26-letnia Alicja Ostruch z Gdańska. Agentka nieruchomości twierdzi, że jest osobą szczerą i lojalną, która zawsze mówi to, co myśli. Jej zainteresowania to wizaż. Równie chętnie jednak odwiedza siłownię. Zawsze wybiera starszych i opiekuńczych mężczyzn. Marzy o założeniu rodziny. W jej przypadku opinie są podzielone. Internauci twierdzą, że ta wygląda bardzo dojrzale:

- Wygląda na minimum 36 i to nie jest hejt.

Innym natomiast piękna blondynka przypadła do gustu:

- Idealna do tej krainy czarów 😀😍

Instagram @loveislandwyspamilosci

Kolejnym uczestnikiem jest 30-letni Patryk Szczypczyk - pracownik biurowy, mieszkający w Holandii. To kolejny mężczyzna z programu, który interesuje się sportami walki oraz... siłownią. W swoich zainteresowaniach wymienia także gry komputerowe. Twierdzi, że jest osobą wygadaną i pogodną. Nazywa się urodzonym flirciarzem. Szuka silnej kobiety - najlepiej brunetki o brązowych oczach. Co na to internauci?

- Uwielbiam te głębokie zainteresowania - siłownią 😂 - Kolejny brunet z zarostem 🤷. Mam nadzieję, że dadzą też kogoś o innej urodzie.

Nie pozostaje nam więc nic innego, jak czekać na odsłony kolejnych uczestników - fani mają jednak szczerą nadzieję, że nie będą to trenerzy z siłowni.

Instagram @loveislandwyspamilosci