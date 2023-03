Monika Kozakiewicz, uczestniczka pierwszej edycji "Love Island" zaskoczyła fanów swoim najnowszym zdjęciem! Wielbiciele pięknej blondynki musieli być w dużym szoku, kiedy zobaczyli, że zdecydowała się radykalnie zmienić swoją fryzurę. Od teraz jest szatynką i jak przyznaje, świetnie czuje się w tym kolorze. Fani jednak są mocno podzieleni. Zobacz także: Uczestniczka "Love Island" powiększyła biust i chwali się ogromnym dekoltem. Pokazała za dużo? Monika Kozakiewcz z "Love Island" zmieniła fryzurę Monika Kozakiewicz w programie "Love Island" dała się poznać jako sympatyczna i energiczna dziewczyna, która szybko zaskarbiła sobie serca nie tylko mężczyzn na "Wyspie Miłości", ale też widzów show. Dziewczyna po udziale w hicie Polsatu zyskała grono fanów, którzy teraz śledzą jej losy za pośrednictwem Instagrama. Jej konto obserwuje ponad 282 tys. internautów, a Monika bardzo dba o to, aby na jej profilu regularnie pojawiały się nowe treści. Na Instagramie Moniki Kozakiewicz możemy zobaczyć mnóstwo seksownych selfie, które rozgrzewają do czerwoności zwłaszcza męską część jej odbiorców. Panie zaś zawsze zachwycały się jej pięknymi blond włosami, ale... teraz to już przeszłość! Dziewczyna zdecydowała się na odważną zmianę w wyglądzie i przefarbowała włosy na brąz. Perfecto 🤎 Nie zakładajcie się między sobą, że za kilka tygodni wrócę do blondu guys, bo przegracie majątek 😈zmiany są super! - napisała Monika pod nowym zdjęciem. Fani pospieszyli z komentarzami na temat jej metamorfozy. Niektórzy są zdania, że Monika powinna jednak wrócić do blondu. - Też ładnie bo wiadomo, ładnemu we wszystkim ładnie, jednak blond to był strzał w 10 🔥...