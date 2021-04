"Love Island 3": Stella jest zazdrosna o Czarka? "Stelka nie może przeżyć, że Czarek angażuje się w Anię"

Sprawy miłosne mocno przyspieszyły w "Love Island 3". Najnowsza para, Anna i Cezary nie tracą czasu, wciąż się poznają i nie szczędzą sobie czułości. Nic więc dziwnego, że zniecierpliwieni w końcu dostali kryjówkę! Pośród aplauzu innych islandersów, można było jednak wyczuć jedną osobę, która nie cieszyła się ze wspólnej nocy Ani i Czarka. Stella miała tak niezadowoloną minę, że trudno było tego nie zauważyć. Widzowie dostrzegają zresztą w Stelli ewidentną nutkę zazdrości o jej byłego adoratora.

Stella dokonała złego wyboru? Nie może zapomnieć o Czarku!

Wejście Czarka do programu naprawdę namieszało wśród mieszkanek willi. A konkretnie u Stelli, która wolna od Piotra, wreszcie poznała, co to jest męska adoracja, uśmiech i wyluzowanie przy partnerze. Na podboje Czarka do Stelli krzywym okiem spoglądała Ania. Dlatego na pewno z wielką radością przyjęła informację, że Stella zostaje przy swoim partnerze Piotrze. Cezary zarzekał się, że będzie o Stellę walczył, ale skoro wybrała go Ania, skupił się na budowaniu relacji właśnie z nią. Nic więc dziwnego, że w końcu dostali kryjówkę. Do tej pory po Stelli nie było tego aż tak widać, ale w ostatnim odcinku wyeksponowano to, jak spogląda na całujących się Anię i Czarka i jak było jej przykro, gdy okazało się, że przed nimi wspólna noc na osobności.

Fani natychmiast wychwycili zachowanie Stelli i z przejęciem komentowali:

Stella spać nie będzie 😂😂😂😂 Mina Stelli na wiadomość o kryjówce bezcenna! Stella, zazdrość widać przez ekran 😂 Stella jak pies ogrodnika - sam nie weźmie i drugiemu nie da 😂 Czy tylko ja miałam wrażenie, że Stelli nie na rękę wyjście Czarka i Ani ?

Stella dziwnie zachowała się także tuż po tym, gdy zauważyła, że Piotr i Cezary rozmawiali na osobności. Wypytywała Piotra z dziwną aż gorliwością, by dowiedzieć się jakie słowa padły i czy rozmawiali o niej. Widzom także nie spodobało się to zachowanie:

Stella wygląda na zazdrosną, szczególnie jak dowiedziała się, że nie gadali o niej tylko o Ani. Uwielbiam Stellę, ale niestety... zazdrość zniszczy wszystko. Chorobliwie podejrzliwa. Żaden facet nie wytrzyma na dłuższą metę!

Faktycznie, fani są zaskoczeni zachowaniem Stelli, która mimo bardzo dużej zmiany Piotra wciąż nie czuje się przy nim tak, jak czuła się przy Cezarym. Myślicie, że Stella żałuje?

Ania i Cezary w końcu spędzili trochę czasu na osobności. Widać było jednak, że Stelli to nie na rękę, czy to możliwe, że Stella żałuje swojego wyboru?

Mat. prasowe

Cezary zdecydowanie skradł serca uczestniczek, które otwarcie kibicowały mu gdy podrywał Stellę.