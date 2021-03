"Love Island 3". Piotrek ma wyrzuty sumienia? "Za ostry jest dla Stelli!"

Piotr zmieni swoje zachowanie względem Stelli? Uczestnik "Love Island" po rozmowie z pozostałymi uczestnikami programu ma wyrzuty sumienia? Sprawdźcie, co wydarzyło się w ostatnim odcinku hitu Polsatu! Emocje w willi nie opadają! Panowie zgodnie ocenili, że Stella zmienia się obok Piotra.

Uczestnicy "Love Island" ocenili relację Stelli i Piotra

Stella i Piotr tworzą parę od samego początku programu. I chociaż początkowo wydawało się, że tworzą zgrany duet to fani szybko zaczęli sugerować, że Piotr manipuluje Stellą. Internautom nie podoba się zachowanie uczestnika show względem swojej partnerki. Co ciekawe, ostatnio również koleżanki Stelli z "Love Island" powiedziały jej, że powinna poszukać swojego szczęścia u boku innego mężczyzny, ponieważ przy Piotrze nie zachowuje się naturalnie. Dziewczyny widziały, jaka uśmiechnięta była kiedy rozmawiała z Cezarym, który pojawił się w programie, kiedy mężczyźni wyjechali na kilka dni do Casa Amor. Jak już wiemy Stella mogła zmienić swojego partnera, ale tego nie zrobiła, a w przedostatnim odcinku wyznała Piotrowi, że jej koleżanki w pewnym momencie namieszały jej w głowie.

W dzisiejszym odcinku znów pojawił się temat relacji Stelli i Piotra! Cezary, który teraz jest w parze z Anią, w rozmowie z Mateuszem, Arsenem i Piotrem powiedział wprost, że Stella czuje się gorsza od Piotra. Z kolei Caroline, Waleria i Angela uznały, że Piotr źle traktuje swoją partnerkę.

Ja Piotra lubię, ale przy Stelli chce się pokazać na troszkę lepszego, bardziej doświadczonego, przygasza ją - Mateusz do drugiego Piotrka. Za ostry jest dla niej - dodał.

Piotr przyznał Mateuszowi rację i zaproponował, żeby powiedzieć koledze, co robi źle.

Ja myślałem, żeby mu powiedzieć, żeby dał jej trochę luzu - stwierdził Piotrek.

Piotr z kolei zauważył, że po powrocie z Casa Amor Stella zmieniła się.

Ja wiem, jaki ja jestem. Jestem uparty, dominujący - mówił w rozmowie z Maćkiem.

Piotr zdecydował się na poważną rozmowę z Walerią! Przyznał, że Stella powiedziała mu, że dziewczyny mieszały jej w głowie. Waleria powiedziała wprost, że według niej Stella boi się reakcji Piotra.

Po trudnej rozmowie z Walerią Piotr postanowił poważnie porozmawiać ze Stellą.

Czasami jesteś władczy, dominujący. Czasami to jest fajne, czasami chcę żebyś był wyrozumiały - mówiła Stella.

Przyszedł ten nowy chłopak Cezary, ponoć w jego towarzystwie zachowywałaś się swobodniej, byłaś bardziej uśmiechnięta, wyluzowana i że tak nie jest w moim towarzystwie - mówił Piotr. - Nie chcę być dla ciebie powodem do spiny - dodał.

Para ostatecznie wyjaśniła sobie całą sytuację. Czy ich związek przetrwa? Fani są oburzeni zachowaniem Piotra który na koniec rozmowy ze Stellą sugerował, żeby jego partnerka robiła wszystko, żeby on czuł się przy niej swobodnie.

- Masz się przy mnie czuć swobodnie - kwintesencja Piotra 🙌

- No i oczywiście na swoim postawił, tak jak lektor powiedział że Stella ma zrobić tak aby on się czuł swobodnie😂. Nie no koleś jakiś psychol😡

- Ona jest przy nim taka stłamszona... 😣 - komentują fani programu.

Myślicie, że związek Stelli i Piotra przetrwa?

Waszym zdaniem Stella i Piotrek tworzą fajną parę?

Stella i Piotr pogodzili się, ale czy ich związek przetrwa próbę czasu?