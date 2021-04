"Love Island": Uczestnicy wyeliminowali Maćka a teraz żałują! Obwiniają Laurę: "Miał pecha z laskami"

Maciek w ostatnim czasie sporo namieszał w "Love Island"! Emocje zdawały się narastać od momentu, jak posłał do domu zauroczoną w nim Zerę, ponownie wracając do Ani. Następnie w Casa Amor poznał Laurę, na szczęście Ania również postanowiła dać szansę nowemu uczestnikowi. Niestety wybór Macieja zdecydowanie nie był strzałem w dziesiątkę, a atmosfera pomiędzy tym duetem sprawiła, że podczas "kręgu ognia" uczestnicy jednogłośnie wskazali tę parę do opuszczenia programu. Teraz wspominają kolegę, a wszystkie złe emocje przypisują.. Laurze?!

Uczestnicy żałują wyeliminowania Maćka z "Love Island"

Podczas ostatnich eliminacji z programem musiała pożegnać się para, która miała najmniejsze szanse na to, aby stworzyć coś poważnego. Uczestnicy jednogłośnie wskazali Laurę i Maćka, których znajomość choć krótka, już wywoływała sporo nieporozumień. Odejście z programu nie było również zaskoczeniem dla samych wyeliminowanych, ponieważ oni również wskazali na siebie.

Po odejściu Maćka z programu pozostali uczestnicy nie potrafili ukryć swojego smutku. Najbardziej za mężczyzną zdawała się tęsknić Waleria, której zdarzyło się nawet uronić łzę na jego wspomnienie.

Nie można mu odmówić, że się starał, że chciał. Cały czas mówił, że chce kogoś poznać, że się stara - mówił Piotr

Drugi Piotr dodał natomiast, że był z niego naprawdę dobry kolega, z kolei Angela zauważyła, że niepowodzenie Maćka w programie uzależnione było tylko od nieodpowiednich partnerek:

Gdyby on trafił na fajną laskę to dziewczyna by miała z nim naprawdę dobrze.

Czy to był przytyk również do Ani? Nie, wyjaśniła to Waleria:

On nie chciał się otworzyć do nikogo. Miał pecha z laskami, jedyna fajna laska to była Ania ale nie pykło po prostu ale miało prawo.

A jak odejście Maćka, przez którego nie raz płakała, ocenia Ania:

Maciek to taki pierwszy mój ex, z którym mam dobry kontakt. On ma ciężki charakter wy go nie poznaliście z tej strony

Widzowie nie rozumieją tego zachwytu uczestników nad wyeliminowanym Maciejem:

- Ajlanderzy jeśli tak naprawdę nie lubicie Macieja ale każą wam mówić o nim dobrze to mrugnijcie dwa razy

- chyba specjalnie tak kazali im mówić..

- Jak wszyscy tęsknią za Maćkiem... masakra Waleria z Angela mam ich dosyć.. trzeba ich wysłać do domu

A Wy co sądzicie?

Maciej i Laura musieli opuścić "Love Island". Uczestnicy uważają, że to z powodu "pecha" do partnerek.

Mat. prasowe

Ania również tęskni za Maćkiem, dodając że to " pierwszy ex, z którym ma dobry kontakt".