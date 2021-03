"Love Island": Stella skarży się Piotrowi, że uczestniczki namieszały jej w głowie! "Mówi jakby się go bała..."

Stella i Piotr na początku "Love Island" stanowili parę faworytów i ulubieńców widzów. Szybko jednak na jaw wyszedł mocny i nieznoszący sprzeciwu charakter Piotrka, który odzywał się do Stelli w sposób, który nie spodobał się mieszkańcom domu, a także oglądającym program widzom. Od jakiegoś więc czasu są raczej zgodni, że Stella powinna poszukać szczęścia gdzie indziej.

Gdy nadarzyła się taka okazja i w programie pojawił się nowy uczestnik Cezary, wyraźnie zainteresowany Stellą, widzowie mocno kibicowali, by Stella zmieniła parę. Niestety, na próżno. Wybrała Piotra i dokładnie opowiedziała mu, co się działo w willi pod jego nieobecność. Przyznała, że dziewczyny mocno namieszały jej w głowie!

Piotr wściekły na Stellę czy na inne uczestniczki?

Przywitanie Stelli i Piotra nie należało ani do czułych, ani do miłych. Piotr wyczuł od razu, że coś jest nie tak i jak to on, zgromił Stellę pytającym spojrzeniem. Gdy po emocjonującym wieczorze nadarzyła się okazja rozmowy, Stella postanowiła Piotrowi wyłożyć, co wydarzyło się podczas jego nieobecności. Przyznała, że dziewczyny, zrobiły jej niezły mętlik w głowie:

Dziewczyny zaczęły po prostu mieszać mi w głowie, ja zaczęłam mieć w pewnym momencie jakieś wątpliwości, zaczęłam mieć mętlik w głowie i myśleć. Mówię, Boże, co jest? I wiesz analiza zachowania i myślę, po co mi to? I poszłam się po prostu, poryczałam - opowiadała Stela.

Piotr nie ukrywał irytacji. Od razu przyznał, że nie podoba się mu zachowanie dziewczyn i ich komentarze. Widać, że rozmowa Stelli i Piotra była pełna emocji, a ona - jak zwykle - została potraktowana jak winna.

Fani po raz kolejny nie mają dla Piotrka litości i współczują Stelli złego wyboru partnera:

aż sama się stresowałam tym jego wzrokiem... współczuje, ale będzie żałować dziewczyna :/ Piotrek nie Piotr już terroryzuje😬... Nie ma żartów... A jak ktoś czegoś nie rozumie to „patrz punkt pierwszy”😆🥊 Jezu wyrzućcie go w końcu... Dziewczyna się musiała od razu spowiadać Stella mówi jakby się bała go... W jej głosie to słychać po prostu Coś czuję, że Stella będzie miała zakaz rozmów z dziewczynami 🤣 A jak już to tylko w obecności Piotra 🤣🤣 Cyrk 🎪🤡

Piotr w dzisiejszym odcinku rozmówi się z dziewczynami, ale to niejedyne zmartwienie, jakie zastał po powrocie do willi. Ania zdecydowała się wybrać do swojej pary Cezarego, który być może będzie z nim rywalizował...

Stella pomimo namów dziewczyn, wybrała Piotra. Fani są pewni, że to nie był dobry wybór.

Cezary mówił Stelli, że wystarczy jedno jej przyzwolenie, a będzie o nią walczył. Widać, że Piotr poczuł się zagrożony.

W przeciwieństwie do innych par, pierwsze spotkanie Stelli i Piotra po dłuższej rozłące wcale nie było miłe ani czułe.