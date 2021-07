"Love Island 3": Piotr przeszedł całkowitą metamorfozę! Dla kogo tak się zmienił?!

Trzecia edycja "Love Island" przyniosła uczestnikom kontrowersyjnego programu ogromną rozpoznawalność. Jednym z tych, który najbardziej zapadł w pamięć widzów, jest Piotr. Choć podczas trwania show wzbudzał on sporo kontrowersji, a po rozstaniu ze Stellą internauci nie szczędzili mu gorzkich słów, dziś mężczyzna może pochwalić się sporym gronem wiernych fanów. Jednak ostatnie zdjęcie, które opublikował w swoich mediach społecznościowych, bardzo ich podzieliło. Dlaczego? Jak się okazuje, Piotr nie przypomina samego siebie! Uczestnik Wyspy Miłości zdecydował się na sporą metamorfozę. Jak wygląda? Zupełnie inaczej, niż wtedy, kiedy poznał piękną Stellę...

Piotr z "Love Island" zmienił wygląd. Fani są w szoku!

W trzeciej edycji "Love Island" Piotr zaszedł naprawdę daleko - i to przy boku Stelli, z którą stworzyli parę niemal na samym początku kontrowersyjnego, randkowego show. Niestety, mimo, że ta dwójka doszła niemal do samego finału, ich uczucie nie przetrwało próby czasu i tym samym, jako druga z par Wyspy Miłości, Piotr i Stella ogłosili rozstanie. Zaledwie kilka tygodni przed ich oświadczeniem, internauci dowiedzieli się, że Czarek i Ania nie są razem, a ostatnio głośnym echem odbił się również koniec związku Arsena i Angeli. Ale wracając do Piotra... jak się okazuje, w życiu uczestnika "Love Island" naprawdę sporo się dzieje. Mężczyzna prężnie działa w swoich mediach społecznościowych, fani mogli zobaczyć go na ringu FAME MMA, a teraz Piotr postanowił nieco odświeżyć swój image i... przeszedł całkowitą metamorfozę.

Uczestnik "Love Island" zamieścił na swoim profilu na Instagramie nowe zdjęcie, na którym wygląda zupełnie inaczej niż w programie. Jak się okazuje, Piotr postanowił pozbyć się swojej charakterystycznej cechy - brody, która sprawiała, że wyglądał niczym prawdziwy "drwal". Choć dla niektórych może wydawać się to czymś zupełnie niewinnym, chyba wszyscy wiemy, jak zarost jest w stanie zmienić wygląd. W nowym wydaniu Piotr wygląda lepiej, czy gorzej? Fani są bardzo podzieleni. Nikt nie ma jednak wątpliwości, że brak brody zdecydowanie odjął mu... lat!

- Piotruś jaki dzieciaczek 😅😅 - Zapuść te brodę bo inaczej leci unfollow. - Lepiej bez👏 - Brodacz ! Zdecydowanie! 🔥❤️ - A ja wole bez, sexi 🔥

Cóż, jak widać ile osób, tyle opinii. Padły również zdania, że przystojnemu Piotrowi nic nie jest w stanie odjąć urody i wygląda na to, że uczestnik "Love Island" w nowym wydaniu czuje się świetnie. Takiego Stella nie miała okazji go poznać. Myślicie, że zgolenie charakterystycznej brody w przypadku Piotra znaczy coś więcej? Czyżby w jego życiu pojawiły się jeszcze jakieś nowości, o których nie mamy pojęcia? Jak oceniacie tę metamorfozę? Jak przyznał sam Piotr - "Chwila nieuwagi i z Piotra zrobił się… Piotruś😅".

Jesteście team broda, czy team ogolony? Piotr z trzeciej edycji "Love Island" zdecydował pozbyć się najbardziej charakterystycznej rzeczy w swoim wyglądzie! Choć jego nowy wizerunek podzielił fanów, wszyscy są zdania, że metamorfoza odjęła mu kilka lat, co z resztą zauważył również sam Piotr. Sądzicie, że niedługo zaskoczy nas czymś jeszcze?

Instagram/miejski_drwal_insta

Jak widać w nowym wydaniu Piotr czuje się świetnie. Zmiana na korzyść, czy jednak tęsknicie za Piotrem jako "drwalem"? Internauci śmieją się, że teraz powinien zmienić również swój nick na Instagramie i nawet padły już pierwsze propozycje. Co powiecie na pomysł jednego z fanów, a mianowicie nową nazwę: "miejski_bobas_insta"?

Instagram/miejski_drwal_insta

Choć to tylko broda, musimy przyznać, że zmiana jest ogromna, a na pierwszy rzut oka nie poznaliśmy Piotra w jego nowym wydaniu. Obserwujecie tego uczestnika "Love Island 3" w mediach społecznościowych? Na Wyspie Miłości mężczyzna zrobił sporo zamieszania.