"Love Island": Stella pokazała swoją nową miłość! Fani: "Cudowni oboje"

Stella Staniszewska to jedna z największych ulubienic widzów trzeciej edycji "Love Island" . Uczestniczka cieszy się niesłabnącą popularnością, a dla wielu jest uosobieniem wewnętrznej siły, kobiecości i prawdziwą inspiracją. Internautki nie raz podkreślały, jak bardzo szanują jej postawę po rozstaniu z Piotrem i wszyscy mocno trzymali kciuki za jej życie prywatne. Czyżby w końcu doczekali się wieści, na które tak czekali? Nowy wpis Stelli na Instagramie zachwycił jej obserwatorów! Zobacz także: "Love Island": Arsen i Angela rozstali się! Jest oświadczenie byłej pary Stella z "Love Island" przekazała nowinę! W trzeciej edycji "Love Island" Stella Staniszewska podbiła serca widzów, ale nie tylko. O jej względy walczył Piotr, a także Czarek. Jak się okazało żaden z tych panów nie był jej pisany. Uczestniczka kontrowersyjnego show wybrała Piotra, a drugi adorator związał się z Anią, z którą doszedł do finału choć dziś Czarek ma już nową dziewczynę! Po powrocie do Polski Stella i Piotr zamieszkali razem i byli nierozłączni - niestety, szybko okazało się, że ich rzeczywistość różniła się od tego, co pokazywali na swoich profilach na Instagarmie i para ogłosiła rozstanie. Choć oboje utrzymywali, że pozostaną w przyjacielskich stosunkach, wygląda na to, że drogi ulubienicy widzów i Piotra rozeszły się na dobre, co potwierdził ostatni komentarz Stelli na temat jej byłego partnera. Po głośnym rozstaniu internauci martwili się o swoją ulubienicę, jednak wygląda na to, że zupełnie bez powodu. Na twarzy Stelli szybko pojawił się uśmiech, a niektórzy podejrzewają, że odpowiada za to uczestnik poprzedniej edycji "Love Island". Czyżby fani i tym razem się nie mylili? Na Instagramowym profilu Stelli pojawił się wpis,...