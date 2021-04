"Love Island 3": Fani są zaskoczeni zachowaniem uczestników: "Przywalili się do Laury, a Maćka wybielają"

Wczoraj w "Love Island 3" odpadła para, która zdaniem uczestników miała najmniejszą szansę na miłość. Oczywiste więc było, że wszyscy wskażą Laurę i Macieja, którzy jeszcze w programie oficjalnie się rozstali w bardzo nieprzyjemnej atmosferze. Do tego, co było między nimi, zaczęli wtrącać się inni Islanderzy, którzy zaczęli niezbyt pochlebnie wypowiadać się o Laurze, puszczając nagle w niepamięć wszystko to, co powiedział do niej wcześniej Maciej. Fani nie mają tak krótkiej pamięci i wypominają, szczególnie kilkorgu wyspiarzom, ich... hipokryzję.

"Love Island 3" fani zawiedzeni: "Wyszła przynajmniej prawdziwa twarz fałszywej Walerii"

Odejście Maćka i Laury było zdecydowanie formalnością. Ale zanim wyspiarze podjęli tę trudną decyzję, rozmawiali z Maciejem o Laurze, która ich zdaniem była wobec niego nieuczciwa. Wszystko dlatego, że Laura, oburzona słowami, jakie skierował do niej Maciej, bez skrępowania obgadywała Maćka przed innymi. Nie obawiała się także napomknąć, że podoba jej się Mateusz. Im dalej w odcinek, tym bardziej było widać, że islanderzy mają jej serdecznie dość. Podczas kręgu ognia i ogłaszania swojej decyzji, kto powinien odpaść, niemal każdy mówił o tym, że Laura jest nieszczera, zupełnie zapominając, jak do tej pory zachowywał się Maciej wobec swoich partnerek.

Fanom to nie umknęło i bezlitośnie komentują uczestników, krytykując ich podejście do Laury:

wyszła przynajmniej prawdziwa twarz fałszywej Walerii, a Angela to od początku była szują właśnie nie rozumiem postawy dziewczyn. Laura powiedziała im, jak Maciej ją traktuje a one i tak stają po stronie Maćka... W głowie się nie mieści 🤷‍♀️🤦‍♀️ Tak wszyscy najeżdżają na Walerię, a prawda jest taka, że Laura mówiła jedno a Maciej drugie i po prostu ona uwierzyła bardziej Maćkowi, bo był od początku i przez to inaczej spojrzała na Laurę. Jak Angela powiedziała, że Laura jest nieszczera, gdzie sama pchała się na siłę między Caroline a Matiego. A uważam, że Laura nie zrobiła nic złego, mówiąc, że od początku podobał jej się Mati. Była szczera. Nie rozumiem czemu wszyscy obstają za tym psychopatą Szkoda ze Laura nie zdecydowała się na wyjście z programu, jak jej zasunął o tych „koloniach” itd... Wtedy zostałby sam, przeparowanie i do domu! Gracz wytrawny

Widzowie zastanawiają się, czy postawa islandersów nie była motywowana jakimiś innymi zachowaniami Laury, które po prostu nie zostały pokazane w jednym odcinku. Tak czy inaczej, fakt, że odpadł Maciek, jest dla wielu widzów dużą ulgą. Program pomału zbliża się do finału. Jak myślicie, czy ci, którzy ostatecznie stanęli po stronie Maćka, mają mniejszą szansę na wygraną?

Maciej i Laura byli parą bardzo krótko. Szybko zaczęło dochodzić między nimi do kłótni.

Mat. prasowe

Maciej groził Laurze, że nie mają czasu się zbyt długo poznawać. Uczestnik bał się, że szybko odpadnie i chciał błyskawicznie budować relację. Ze strony Laury napotkał opór i łzy.