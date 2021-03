"Love Island 3": Maciek nie odpuszczał Laurze! "Nie przyjechałaś na kolonie!". Polały się łzy!

Maciek w ostatnim odcinku "Love Island 3" mocno zapracował sobie na nieprzychylność widzów. Już wczorajszy dzień na wyspie miłości skończył się nieprzyjemną wymianą zdań, a to dopiero początek. Maciek zdążył odbyć kilka rozmów z Laurą, z czego jedna skończyła się łzami, a druga spowodowała, że Laura musiała po prostu wyjść... Co takiego Maciej jej powiedział?

"Love Island 3": Maciek atakuje Laurę!

Maciej cały dzień był wobec Laury roszczeniowy. Oczekiwał, żeby Laura wychodziła z większą inicjatywą, dbała, by nie siedział samotny i rozwijała ich wspólną znajomość. Laura twierdziła za to, że to ona zabiega o Maćka bardziej niż on, dziwiła się więc, dlaczego ma pretensje.

Wygląda na to, że Maciek bardzo chce zostać w show i czuje presję czasu. Zależy mu, żeby relacje budować szybko, bo nie ma czasu na powolne poznawanie się. Jego zachowanie budzi więc wątpliwości widzów, którzy zastanawiają się, czy faktycznie szuka miłości, czy zależy mu, by dotrzeć do finału. Najpierw zwrócił więc uwagę Laurze, że "nie jest tu na kolonii z koleżankami" i że "nie ma pary", czym doprowadził ją do łez. Później Laura przyznała, że słowa Maćka zabolały ją do tego stopnia, że miała w planach nawet się spakować... Niestety, wygląda na to, że to wyznanie w żaden sposób nie wzruszyło Macieja, który szedł w zaparte i zarzucał Laurze brak uwagi, a nawet ponownie przypomniał jej, że zegar tyka i nie wiadomo, ile jeszcze będzie w programie:

Jeśli chcesz ze mną rozmawiać jak dorosły człowiek, to poukładaj sobie wszystko i ze mną porozmawiaj. To nie musi być dzisiaj, to może być nawet za trzy dni! - zachęcała Laura. Myślisz, że ja mam te trzy dni? Myślisz, że Ty masz te trzy dni? - zapytał Maciek.

Te słowa doprowadziły Laurę do ostateczności... O jej łzach rozmawiali wszyscy mieszkańcy domu, a Maciej niewzruszony czekał, aż jej przejdzie, twierdząc, że łzy są wywołane emocjonalnością, charakterystyczną dla kobiet, nie zaś tym, że mógł jej zrobić przykrość. Zawiedziony zachowaniem Laury Maciek sięgnął porady u mieszkańców willi i o mało nie pokłócił się z Anią, mimo tego wciąż twierdził, że to Laura nie umie rozmawiać i jest niedojrzała...

Jak myślicie, czy Laura dogada się z Maciejem i naprawdę zbudują szczerą relację?

Maciek nie ukrywał swoich uczuć, potrafił nawet powiedzieć innym, że Laura ma zachowania "małoletnie". Mieszkańcy domu mają mieszane uczucia i wobec Maćka i wobec samej Laury.

Fani ostro krytykują Macieja w "Love Island 3":

Maciek doprowadził do łez kolejną swoją partnerkę! Fani są wściekli na zachowanie mężczyzny:

Temu panu już podziękujemy

Błagam, jak będzie głosowanie kto ma odpaść głosujemy na Macieja. Nie da się go słuchać

Jego trudno wyprowadzić z równowagi, za to on Cała Polskę już dawno z równowagi wyprowadził ..

Maciek ,gościu my nie chcemy już nic o tobie wiedzieć .Jedź do domu