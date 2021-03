"Love Island 3" Widzowie są pewni, że Maciek i Laura dziś odpadną, jednak okazuje się, że Caroline i Matt również przechodzą kryzys... 

W "Love Island 3" będzie dziś miało miejsce strategiczne wydarzenie. Któraś z par opuści program! Widzowie są niemal pewni, że będzie to Maciej i Laura, ale czy na pewno? Która jeszcze para może czuć się zagrożona? Okazuje się, że niemal bezkonfliktowi i świetnie dobrani Caroline i Mateusz także mogą przechodzić kryzys, a w zasadzie kryzys przechodzi Caroline, która przyznała, że ma czasem Mateusza serdecznie dość!

Caroline i Mateusz mają kryzys?

Caroline i Mateusz są parą nie do rozbicia. Nawet w Casa Amor, gdzie tradycyjnie Mati nie mógł narzekać na brak zainteresowania, skutecznie odstraszał nowe panie, opowiadając podrywającym go dziewczynom, jak bardzo tęskni za Caroline. Jako jedyny też wciąż powtarzał, że tęskni za swoją CJ. Ich przywitanie po rozłące było bardzo namiętne i czułe, widać, że to, co jest między nimi, jest bardzo mocne! Okazuje się jednak, że nie zawsze jest tak kolorowo, bo Caroline ma już dość pewnych zachowań Mateusza. Jakich?

Caroline jest przede wszystkim zmęczona ciągłym używaniem języka polskiego, chciałaby mówić o swoich uczuciach w języku angielskim, bo to jej zdecydowanie łatwiej przychodzi. A Mateusz irytuje ją, ponieważ wciąż się uśmiecha... Bez przerwy flirtuje...

Kto się k**** śmieje cały czas? On się śmieje 24 godziny na dobę, to oznacza, że ja też mam się śmiać? - krytykuje ukochanego Caroline

Z tego, co Caroline żaliła się Angeli, możemy jedynie zrozumieć, że prawdopodobnie ma kłopot z zachowaniem swojego partnera i nie bardzo umie określić, gdzie leży problem. Mateusz roztropnie postanowił przeczekać zły humor poirytowanej partnerki, by wieczorem trochę złagodzić sytuację. Mimo że Caroline naprawdę czuje się zdenerwowana, można śmiało przypuszczać, że jest to tylko tymczasowe i wciąż ma dla swojego partnera najlepsze uczucia. To szczególnie dało się wyczuć, gdy Laura, niby mimochodem wspomniała, że Mateusz podoba jej się najbardziej, tuż po Maćku...

Czy to oznacza, że Laura będzie chciała rozbić tę parę? Po tym co miało miejsce w ostatnim odcinku może chcieć się ewakuować w ramiona innego mężczyzny. Ale czy byłaby zdolna wybrać akurat Mateusza?

Caroline i Mateusz wydają się być pewni siebie. Przeszli też bardzo pomyślnie test, jakim był pobyt w Casa Amor.

Caroline bardzo zyskała w oczach widzów. Ostatnie odcinki pokazały, że ma mocny charakter i konkretną osobowość.