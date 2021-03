"Love Island 3": Fani chcą, żeby Maciek odpadł? "Do domu, nudziarzu"

W "Love Island" prawdziwe zamieszanie wywołało podzielenie uczestników na dwie wille, gdzie ich dotychczasowe relacje zostały wystawione na próbę. Tak naprawdę wśród dziesiątki aktualnych uczestników tylko Ania i Maciej mogą czuć się naprawdę swobodnie wśród nowych mieszkańców miłosnych willi. Mimo że są w formalnej parze, wiedzą, że nie będzie niż poważnego z ich relacji i mogą śmiało szukać miłości dalej. Maciej nie próżnuje i już pierwszego dnia zabrał się za podrywanie Laury. W uroczy sposób poprosił ją nawet na rozmowę. Krótka wymiana zdań okazała się dla niego zbyt kłopotliwa. Maciek po raz kolejny pokazał, że nie znosi sprzeciwu i krytyki. Widzowie mają tego dość i nie pozostawili na nim suchej nitki. Jak na razie, zdaniem widzów, to on powinien odpaść.

Maciek podpadł fanom nie raz. Najpierw gdy wciąż wodził Anię za nos, nie chciał się dla niej starać, a potem z radością odbił ją Jerry'emu. Później, gdy nagle odmienił się jego gust i zdecydował się pogłębiać relację z nową uczestniczką Zerą, by finalnie, bez żadnego ostrzeżenia, nie wybrać jej do pary i pożegnać słowami: "Nie było sensu tego ciągnąć".

Okoliczności Casa Amor i nowe uczestniczki programu szybko więc stanęły na celowniku Maćka, który nie krył radości na przybycie potencjalnie nowej partnerki, czyli Laury. Dziewczyna jednak szybko mu podpadła. Czym? Postanowiła Macieja skrytykować, a ten przecież tego nienawidzi!

Maciej przyznał w rozmowie z Laurą, że ma kłopot z wyrażaniem emocji, a na ostatnim preparowaniu niemal w ogóle nie było widać, że jest zestresowany. Stwierdził nawet, że musi nad tym popracować. Jednak gdy Laura wypowiedziała tylko dwa zdania: "No właśnie, u Ciebie jest chyba problem z tymi emocjami? Wydaje mi się, że trzeba nad tym troszkę popracować", mina Maćkowi nieco zrzedła.

Widzowie również to zauważyli:

Jak ktoś ma taki charakter, to nawet wygrana nie pomoże. Najpierw bez mrugnięcia okiem zostawił Ankę, potem bez mrugnięcia okiem zostawił kolejną, a teraz próbuję z kimś nawiązać relację, słyszy jedną małą uwagę i od razu agresja. Jak powiedział, że jest sam od wielu lat, to nie wierzyłam, ale teraz wierzę



Sam mówi, że musi popracować nad emocjami, jak ona to potwierdza to nagle zły i pyta, czy myśli, że to jest problem? Przecież sam to powiedział 🙄 TRAGEDIA, to jest najgorszy uczestnik, jaki był w tej edycji... 🤢



Sorry Maciek, ale już się nie da tego słuchać!

To nie dom publiczny ...że wchodzisz do łóżka i idziesz na całość ...przestań się oburzać i marudzić,że dziewczyny mają zasady i klasę 💪🏻



Maciek do domu nudziarzu 😃