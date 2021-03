Maciej z "Love Island 3" w ogniu krytyki byłej uczestniczki "Love Island" Moniki Kozakiewicz "Toxic, uciekaj"

Maciek z "Love Island 3" nieźle sobie nagrabił u widzów programu. Jego zachowanie wobec Laury jest szeroko komentowane przez oburzonych widzów, którzy nie mogą uwierzyć w to, jak potraktował swoją partnerkę. Najpierw zasugerował jej, że "nie jest na kolonii" i powinna przyłożyć się do budowania z nim relacji, bo inaczej oboje odpadną. Dziewczyna najpierw się popłakała, a później po prostu wstała i wyszła. Poczynania Maćka zdenerwowały także Monikę Kozakiewicz, uczestniczkę pierwszej edycji programu, która skrytykowała Maćka i określiła "toksycznym".

Monika Kozakiewicz radzi Laurze: "uciekaj"

Monika Kozakiewicz, którą widzowie pierwszej edycji doskonale pamiętają, śledzi poczynania kolejnych osób decydujących się na wyjazd na wyspę miłości. To, co działo się w ostatnim odcinku, nie mogło pozostać bez jej komentarza. Monika pokazywała na swoim InstaStories, poszczególne sceny z kontrowersyjnymi wypowiedziami Maćka krytycznie kiwając głową.

Monika nie bała się skrytykować Macieja, przewracając z zaskoczenia oczami czy nazywając go toksycznym. Co więcej, była mieszkanka wyspy miłości miała nawet radę dla Laury, żeby ta po prostu jak najszybciej uciekała od "toksycznego" Maćka.

Monika Kozakiewicz zakończyła swoją przygodę w "Love Island" z Piotrem Tyburskim. Wydawało się, że parę łączy prawdziwe uczucie, co potwierdzał fakt, że wciąż ze sobą byli tuż po programie i udostępniali wspólne zdjęcia. Niestety ich miłość nie przetrwała, ponieważ Piotr dopuścił się zdrady. Monia upokorzyła go, publikując szokujące wiadomości, w których mężczyzna przyznaje się do zdrady. Kilka godzin później Stories z wiadomościami usunęła, a z jej profilu zniknęły wszystkie wspólne zdjęcia. Monika wie, jak separować się od szkodliwych mężczyzn, może Laura powinna jej posłuchać?

Maciek podczas ostatniego odcinka powiedział Laurze sporo gorzkich słów. Monika nie skwitowała je krytykującymi minami.

Monia nie widzi przyszłości tego związku...

Monika Kozakiewicz opuściła wyspę miłości, będąc zakochaną. Niestety relacja jej i Piotrka nie przetrwała.