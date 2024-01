Laura i Karol oboje wzięli udział w 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia" ale nie zostali ze sobą sparowani. Jednak los tak chciał, że ich drogi się odnalazły i dziś są szczęśliwym małżeństwem. Teraz uczestniczka show zdradziła, czy planują powiększenie rodziny. Fani programu będą zachwyceni!

Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" o powiększeniu rodziny

Laura i Karol to uczestnicy 5. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Ich programowe relacje nie przetrwały, ale to właśnie dzięki zgłoszeniu do programu trafili na siebie wzajemnie. W ubiegłym roku Laura i Karol ze " Ślubu" wzięli ślub, o czym powiedzieli dopiero po fakcie. Ich miłość rozwija się z dnia na dzień, a oni sami wydają się bardzo szczęśliwi. Ostatnio uczestniczka show zorganizowała Q&A na swoim profilu, na którym chętnie odpowiadała na pytania internautów. Jedno z nich dotyczyło powiększenia rodziny.

Jedna z internautek postanowiła zapytać Laurę ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia", czy razem z mężem planują powiększenie rodziny. Uczestniczka show nie ukrywała, że to prawda:

Planujemy — odpowiedziała Laura.

3 stycznia Laura ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" obchodziła urodziny. To właśnie z tej okazji postanowiła intensywniej niż zazwyczaj otworzyć się przed fanami. Wraz z Karolem niewiele mówią o swojej relacji, zostawiając tę sferę głównie dla siebie. Twierdząca odpowiedź na pytanie o powiększenie rodziny z pewnością nie uciszy plotek, jednak aktualnie zakochani ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" skupiają się na sobie oraz swoich dwóch czworonogach: psie i kocie. Czy niedługo zaskoczą radosną nowiną? Czas pokaże.