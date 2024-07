Laura Samojłowicz wystąpi w "The Voice of Poland"! Zaskoczeni? My bardzo! Gwiazda takich produkcji jak "Hotel 52" czy "M jak miłość" pojawi się już w sobotnim odcinku i wykona przebój "Stairway to Heaven". Jak wypadła?

Laura Samojłowicz w The Voice of Poland

Laura jest świetną aktorką, ale i wokalistką. Udowodniła to również w piątej edycji programu "Jak oni śpiewają", którą wygrała! Jurorzy byli zachwyceni każdym jej występem. Mimo iż wygraną był kontrakt płytowy, Laura wciąż nie wydała debiutanckiego albumu! Czy "The Voice of Poland" otworzy jej drzwi do muzycznej kariery? Czy Edyta Górniak, która była jurorką w programie "Jak oni śpiewają" rozpozna jej głos?

Odcinek z Laurą już w sobotę o 20:05!

Występ Laury z Jak oni śpiewają:

