Kuba Wesołowski zostanie ojcem? Niedawno aktor dołączył do grupy trenerów w "Małych Gigantach" i w tej roli sprawdza się doskonale. Dzieciaki bardzo go lubią, a on sam może się wiele od nich nauczyć. Dwa lata temu aktor wziął ślub z dziennikarką, Agnieszką Wesołowską i podobno para planuje już dziecko.

Koledzy, z którymi gra w serialach spełniają się już w roli ojców. On też powoli dojrzewa domyśli, że nie ma już na co dłużej czekać, Kochają się, dobrze im się powodzi. Wiedzą więc, że mogliby zapewnić maluszkowi wspaniałe dzieciństwo - zdradza informator "Na żywo".

Podobno to praca na planie "Małych Gigantów" uświadomiła Kubie Wesołowskiemu, że chciałby niedługo zostać ojcem. W końcu na planie doświadczonych rodziców nie brakuje.

To te spotkania uświadomiły mu ostatecznie, że bycie ojcem będzie fantastycznym doświadczeniem.

Agnieszka Chylińska, Kasia Bujakiewicz, Magda Mołek czy Sonia Bohosiewicz chętnie podpowiedzą aktorowi, co robić i jak się przygotować do tej poważnej roli. My nie mamy wątpliwości, że Kuba i Agnieszka świetnie sprawdziliby się w roli rodziców.

