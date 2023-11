W ostatnim odcinku Tori i Krzyś z „Hotelu Paradise” musieli pożegnać się z programem. Para poległa na konkurencji, w której musieli zgodnie odpowiadać na pytania dotyczące ich samych. Niestety ze wszystkich uczestników, poradzili sobie najgorzej i to oni musieli pożegnać się z hotelem tuż przed finałem. Zachowanie Tori podczas konkurencji i jej reakcja na porażkę utwierdziła widzów w tym, że chodziło jej tylko o finał, a nie relacje z Krzysiem. Teraz na uczestniczkę spadła ogromna krytyka.

Tori z „Hotel Paradise” podpadła widzom. Chodziło jej tylko o finał?

Wszystko wskazywało na to, że Tori i Krzyś z „Hotel Paradise” są najmocniejszą parą i staną na ścieżce lojalności. Para rozmawiała już nawet o finale i liczyła głosy uczestników, którzy by za nimi stanęli. Myśleli, że wygraną mają w kieszeni jednak dziś wiemy już, że tuż przed wielkim finałem musieli pożegnać się z programem. Podczas konkurencji, w której Klaudia El Dursi sprawdzała wiedzę uczestników o swoich partnerach, to właśnie oni poradzili sobie najgorzej. Uczestniczka show nie kryła swojego żalu, ale na koniec przyznała, że ważniejsze od wygranej są dla niej relacje z uczestnikami.

No nie spodziewałam się tego. Moja intuicja mnie zawiodła tym razem, ale ciesze się, że Wy nadal tu jesteście i macie szansę zawalczyć i ważniejsze są relacje, które tu razem zbudowaliśmy, niż to, kto dojdzie do finału — powiedziała Tori.

Zachowanie Tori podczas konkurencji i zaraz po niej utwierdziło niektórych widzów, że chodziło jej tylko o finał. Internauci twierdzą, że uczestniczce chodziło o wygraną, a nie o relację z Krzyśkiem.

Boże Tori uspokój się, dajcie jej już te 100 tysięcy!

Jak cudownie, że Tori odpadła, od dłuższego czasu widać, że chodzi tylko o wygraną, zero prawdziwego uczucia do Krzysia, żadnej deklaracji czy choćby chęci by coś z nim po programie

Choć Krzyśka szkoda bo ona grała żeby dojsc do finału, ona nic do niego nie czuje

Tori już liczyła kto stanie za nimi w finale, a dziś tylko potwierdziła swoim zachowaniem na drugim teście, że bardzo chciała wygrać. Dobrze się stało — piszą internauci.

A wy zgadzacie się z opinią internautów na temat Tori z „Hotel Paradise”? Myślicie, że po programie Tori i Krzysiek kontynuują swoją relację?