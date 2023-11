Ku zaskoczeniu fanów, tuż przed ostatnim odcinkiem z "Hotelem Paradise" pożegnała się ulubienica fanów, Oliwia, a razem z nią Paweł. Okazuje się, że widzowie nie godzą się z tą decyzją. Dla nich to i tak ta dwójka jest wygraną. Posypały się liczne komentarze!

Siódma edycja kontrowersyjnego show TVN-u zbliża się ku końcowi, a każdy kolejny odcinek przynosi coraz więcej emocji. Zgodnie z tradycją programu przedostatni odcinek bywa dla finalistów tym najcięższym. To właśnie wtedy muszą się zmierzyć z błędami z przeszłości oraz pozostałymi uczestnikami show na tzw. Uber Pandorze. Po tym jak byli uczestnicy nie zostawili na wygranych suchej nitki, poznaliśmy finalistów "Hotelu Paradise 7" - tymi okazał się Roch i Justyna oraz Kori i Jacek. Tym samym z programem pożegnała się Oliwia i Paweł.

Teraz ulubieńcy z "Hotelu Paradise 7" zabrali głos. Oliwia na swoim Instagramie publikowała kilka zdjęć w towarzystwie Pawła. Nie zabrakło także szczerych słów:

Dzień przed finałem to my opuszczamy Hotel. Cieszę się mimo wszystko, że tak daleko zaszliśmy. Do hotelu przyszłam po przygodę, a otrzymałam znacznie więcej. ✨Nauczyłam się bardzo dużo o sobie

czytamy.