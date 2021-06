Kto zastąpi Szymona Hołownię w "Mam Talent"? Zaskakujące doniesienia mediów!

Program "Mam Talent" już po raz 13-ty, będzie dostarczał widzom niesamowitych emocji. Nowa edycja kultowego talent show ma wystartować na początku września i już wiadomo, że czeka nas kilka zmian. Jakiś czas temu dowiedzieliśmy się, że zamiast Agustina Egurroli, w fotelu jurorskim zasiądzie Jan Kliment. Do tej pory jednak nie było wiadomo, kto zastąpi Szymona Hołownię!

Jeden z portali dotarł jednak do informacji, z których wynika, że stacja postawiła na nową twarz! Kto zatem ma zastąpić słynnego prowadzącego "Mam Talent" i wystąpi razem z Marcinem Prokopem? Sprawdźcie szczegóły!

Nowy prowadzący "Mam Talent". Kto za Szymona Hołownię?

Szymon Hołownia razem z Marcinem Prokopem prowadził program "Mam Talent" przez 12. edycji. Panowie stworzyli kultowy duet, bez którego fani nie wyobrażali sobie tego programu. Jak jednak wiadomo, w 2019 roku, Szymon Hołownia podjął bardzo smutną dla widzów "Mam Talent" decyzję i zrezygnował z funkcji prowadzącego w kolejnych edycjach show. Dziennikarz odszedł do świata polityki i teraz właśnie w tej dziedzinie się realizuje.

Z powodu pandemii, 13. edycja "Mam Talent" została przeniesiona z 2020 roku na jesień 2021 roku. Do tej pory stacja TVN trzyma fanów w niepewności i nie zdradza, kto zastąpi wspaniałego Szymona Hołownię. Marcin Prokop przekazał jedynie w mediach społecznościowych, że następca Hołowni, został niedawno wybrany.

Zakończyłem przesłuchania kandydatów oraz kandydatek do współprowadzenia "mam talent" po tym, jak Szymon Hołownia zostawił po sobie duże buty do wypełnienia. i chyba już wiem, kto je założy. wkrótce dowiecie się i wy. będzie dobrze. 👍😉 - poinformował Marcin Prokop.

Teraz jednak pojawiły się pierwsze, nieoficjalne informacje na temat nowego prowadzącego. Portal Pudelek.pl dotarł do informatora, który zdradził, że u boku Marcina Prokopa pojawi się Michał Kempa.

[...] to on poprowadzi show razem z Marcinem Prokopem. Co prawda, jest to pewnego rodzaju eksperyment, bo jego poczucie humoru nie bardzo pasuje do programu familijnego, jest czasem zbyt abstrakcyjne, ale naprawdę nie mieliśmy wyboru. Trudno jest znaleźć kogoś, kto by dał radę w tym formacie - zdradził portalowi Pudelek.pl informator.

Kim jest Michał Kempa?

Michał Kempa jest dziennikarzem radiowym i telewizyjnym, ale przede wszystkim to stand-uper i komik. W 2010 roku wygrał program "Stand up. Zabij mnie śmiechem", który był emitowany w Polsacie. Jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim, w lipcu skończy 33 lata. Jedno jest pewne - jako prowadzący "Mam Talent" z pewnością wniósłby dodatkową dawkę dobrego humoru do programu. Czy to naprawdę Michał Kempa pojawi się u boku Marcina Prokopa? Nie pozostaje nam nic innego, jak poczekać na oficjalne informacje!

Instagram/Michał Kempa

Według informacji uzyskanych przez portal Pudelek.pl, to Michał Kempa ma zastąpić Szymona Hołownię w roli prowadzącego "Mam Talent". Jeśli te informacje się potwierdzą, to jak uważacie - komik poradzi sobie w nowej roli i okaże się być godnym następcą?

Szymon Hołownia zdobył ogromną sympatię widzów programu "Mam Talent". Przez 12. edycji spisywał się w rewelacyjnie w roli prowadzącego. Zastąpić tak charyzmatyczną postać na pewno nie będzie łatwo!