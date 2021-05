Jan Kliment odejdzie z "Tańca z Gwiazdami"? Został jurorem w "Mam talent"! 

Za nami kolejne zmagania uczestników w " Tańcu z Gwiazdami ". W rytm przebojów z największych kasowych polskich filmów, swoje taneczne umiejętności zaprezentowali: Nicole Bogdanowicz i Kamil Kuroczko, Milena Rostkowska-Galant i Jacek Jeschke, Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino, Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa, Sylwia Lipka i Rafał Maserak, Edyta Zając i Michał Bartkiewicz, Anna Karwan i Jan Kliment oraz Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska. Dla jednej z par niestety był to ostatni odcinek na żywo w zmaganiach o Kryształową Kulę. Z kim musieliśmy się pożegnać? Decyzja widzów zaskakuje... Zobacz także: Sylwester Wilk zatańczył w "Tańcu z gwiazdami" bez protezy. Iwona Pavlović: "Straciłeś nogę, dziś zyskałeś skrzydła". Taniec z Gwiazdami 2020: Kto opuścił program w 5. odcinku? Dzisiejszy odcinek "Tańca z Gwiazdami był bardzo emocjonujący. Niestety po raz ostatni na parkiecie "Tańca z Gwiazdami", w wyścigu umiejętności po Kryształową Kulę, zobaczyliśmy Nicole Bogdanowicz i Kamila Kuroczko. Jak rozłożyły się ogólne noty jurorskie? Przygotowaliśmy dla Was małe zestawienie. Najwięcej punktów od jurorów w tym odcinku otrzymali Anna Karwan i Jan Kliment, otrzymując maksymalną ilość punków, a najniższe noty trafiły do Mikołaja Jędruszczaka i Sylwii Madeńskiej, którzy zdobyli jedynie 12 punków. Oto pełna punktacja: Bogdan Kalus i Lenka Klimentowa - 17 punktów. Sylwia Lipka i Rafał Maserak - 22 punkty. Milena Rostkowska - Galant i Jacek Jeshke - 21 punktów. Mikołaj Jędruszczak i Sylwia Madeńska - 12 punktów punktów. Edyta Zając i Michał Bartkiewicz - 27 punktów. Julia Wieniawa i Stefano Terrazzino - 28 punktów. Nicole...