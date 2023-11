Kiedy niedawno „Party” ujawniło, że Barbara Kurdej-Szatan nie będzie już gospodynią show „The Voice of Poland”, wszyscy zaczęli zastanawiać się, kto ją zastąpi. Tym bardziej że kolejna edycja tego popularnego programu startuje już niedługo, bo na początku jesieni! Jak udało nam się dowiedzieć władze TVP wybrały nową prowadzącą. Choć kontrakt nie został jeszcze podpisany, to bardzo zaawansowane są rozmowy z Marcelinę Zawadzką. I niemal na pewno to właśnie ją zobaczymy u boku Tomasza Kammela i Macieja Musiała. Wybór wydaje się trafny, Bo Marcelina pracowała już przy tym programie dwie edycję temu. Wspierał wtedy uczestników programu, dodawała im sił i wiary w siebie. Jeździła też wcześniej do nich wręczać bilety z zaproszeniem do programu. Dla niej jednak rola głównej prezenterki hitowego programu to awans i ogromne wyróżnienie.

Jakie programy zobaczymy w TVP na jesieni?

Tuż po finale „The Voice of Poland” TVP wyemituje kolejny muzyczny show – będzie to albo pierwsza edycja „The Voice Senior”, albo „The Voice Kids”. Gospodynie tych programów wybrano już kilka dni temu. Edycję dla młodych wokalistów poprowadzi nowa gwiazda Telewizji Polskiej Ida Nowakowska, a w programie, którego bohaterami będą utalentowani wokalnie seniorzy, zobaczymy Martę Manowską. Wybór znów wydaje się trafiony, bo Marta odniosła olbrzymi sukces jako prowadząca show "Sanatorium miłości" i widać, ze świetnie dogaduje się z seniorami. Natomiast Ida miła w USA swoje trzy szkoły tańca dla dzieci. Musi wiec mieć z nimi świetny przelot.

Marcelina Zawadzka poprowadzi "The Voice of Poland".

Marta Manowska zaś "The Voice Senior"!

Idę Nowakowską zobaczymy w "The Voice Kids"!

