Kto wygrał Voice of Poland? Zobaczcie, co dziś robią zwycięzcy poprzednich edycji show

Już dziś kolejny wielki finał! Kto wygra 12., edycję The Voice of Poland? W finale show TVP zmierzą się: Krystian Ochman, Anna Gąsienica-Byrcyn, Jędrzej Skiba i Adam Kalinowski. Ale zanim przekonamy się kto zostanie oceniony najlepiej zobaczmy, co dzieje się z poprzednimi zwycięzcami The Voice of Poland. Pamiętacie ich?

Zobacz także: Krystian Ochman to jeden z faworytów „The Voice of Poland”. Jest wnukiem wielkiej gwiazdy estrady

Pierwsza edycja Voice of Poland - Damian Ukeje

Damian Ukeje wygrał w 2011 roku pierwszą edycję The Voice of Poland. Pół Polak (po mamie) i pół Nigeryjczyk (po tacie) występował tam w drużynie Adama Darskiego, lidera metalowej grupy Behemoth. W finale wykonał autorski utwór "Nie mamy nic". Po wygranej w show podpisał kontrakt z Universal Music Polska, a rok później wydał swój pierwszy singel, "Bezkrólewie". W 2013 roku wyszedł jego debiutancki album "Ukeje", za który w kolejnym roku dostał nominację do Fryderyka w kategorii debiut roku.

Damian ciągle gra i śpiewa:

Druga edycja Voice of Poland - Natalia Sikora

Natalia Sikora wygrała w 2013 roku drugą edycję programu. W tym samym roku wydała pierwszą płytę studyjną "Zanim", zajęła też pierwsze miejsce w konkursie SuperDebiuty na festiwalu w Opolu. W 2014 roku wydała drugi album "BWB Experience". W maju 2019 roku ukazała się jej płyta "Ailatan". Sikora jest aktorką teatralną. A oto jedna z ostatnich produkcji:

Trzecia edycja Voice of Poland - Mateusz Ziółko

Mateusz Ziółko to jeden z najlepiej znanych zwycięzców The Voice of Poland. Wygrał trzecią edycję jako podopieczny Marysi Sadowskiej, jednak już wcześniej próbował swych sił w innych programach: Mam Talent, czy Must Be the Music. Po VoP, w 2018 roku mogliśmy go oglądać w show Polsatu - Twoja Twarz Brzmi Znajomo, gdzie też wygrał! W 2015 wystąpił z samym wielkim Andrea Bocellim, na jego koncercie we Wrocławiu. Jeden z jego projektów to tytułowa piosenka do filmu "Legiony".

Czwarta edycja Voice of Poland - Juan Carlos Cano

Juan Carlos Cano to facet z mocnym rockowym głosem. Pochodzący z Meksyku podopieczny Marysi Sadowskiej wygrał czwartą edycję show i nie spoczął na laurach. Ciągle śpiewa i koncertuje ze swoim zespołem. W 2017 roku został ojcem. Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Piąta edycja Voice of Poland - Aleksandra Nizio

Ola Nizio wygrała The Voice of Poland w 2014 roku. Od tamtego czasu mocno się zmieniła. W 2018 roku wydała singiel "Kuloodporna". Przeszła też potężną metamorfozę - gwiazda "The Voice of Poland" schudła ponad 30 kilogramów! Zobaczcie, jak dziś wygląda.

Szósta edycja Voice of Poland - Krzysztof Iwaneczko

Szóstą edycję The Voice of Poland wygrał Krzysztof Iwaneczko z drużyny Marysi Sadowskiej. Wygraną w programie był m.in. kontrakt z wytwórnią fonograficzną - wokalista już w podczas konkursu mówił, że ma gotowy materiał na płytę. Debiutancki krążek "Jestem" ukazał się jednak dopiero w styczniu 2019 roku.

Siódma edycja Voice of Poland - Mateusz Grędziński

7. edycję The Voice of Poland wygrał Mateusz Grędziński z drużyny „Piaska”, czyli Andrzeja Piasecznego! Wygrał kontrakt z wytwórnią oraz Skodę Kodiaq i 50 tys. zł? Zobacz jego drogę do finału. W 2017 roku wydał dwa single - "Obietnice" i "Już czas". Fani jego talentu mogą go oglądać na różnych koncertach w całym kraju.

Ósma edycja Voice of Poland - Marta Gałuszewska

Marta Gałuszewska była członkiem drużyny Michała Szpaka. Po zwycięstwie w ósmej edycji programu wydała m.in. singiel „Nie mów mi nie”, który można było usłyszeć w wielu stacjach radiowych. Ostatnio mogliśmy ją podziwiać w "Twoja twarz brzmi znajomo", gdzie dostała się do finału!

Dziewiąta edycja Voice of Poland - Marcin Sójka

Marcin Sójka, podopieczny Patrycji Markowskiej, okazał się bezkonkurencyjny w 9. sezonie Voice’a. Wokalista zachwycał swoim głosem już wcześniej - występował m.in. w musicalu “Piotruś Pan” - po udziale w show jego kariera nabrała tempa. Wydał swój debiutancki album „Kilka prawd”. I ciągle śpiewa. Właśnie przygotował niespodziankę na zbliżające się święta!

Dziesiąta edycja Voice of Poland - Alicja Szemplińska

Gdy Alicja Szemplińska wygrywała w ubiegłym roku The Voice of Poland nie była jeszcze pełnoletnia. Dziś jest już uznaną artystką - wygrała m.in. eliminację do konkursu Eurowizji 2020. Choć jej niesamowitą karierę na razie stopuje trochę pandemia, jesteśmy pewni, że jeszcze o niej będzie głośno! Na razie usłyszymy ją w dzisiejszym finale: