Za nami wielki finał 8. edycji "The Voice of Poland". W finale zmierzyli się ze sobą: Maja Kapłon, Marta Gałuszewska, Michał Szczygieł i Łukasz Łyczkowski. Po pierwszym głosowaniu widzów odpadła Maja, później Michał, a w wielkim finale to Marta pokonała Łukasza! Marta Gałuszewska otrzymała kontrakt płytowy, 50 tysięcy złotych i tytuł Najlepszego Głosu w Polsce! Co działo się w finale?

Finał "The Voice of Poland 8"

Podczas finału wystąpili - brytyjska gwiazda Jessie Ware, znana szerokiej publiczności przede wszystkim za sprawą przebojów „Wildest Moments” i „Say You Love Me”. W sobotnim odcinku zaśpiewała również diva polskiej sceny muzycznej i trenerka trzech edycji „The Voice of Poland” - Edyta Górniak. Gwiazda wykonała swój singiel „Andromeda”. Co zaśpiewali finaliści? Jak ich występy ocenili trenerzy?

W naszej galerii znajdziecie relację z finału "The Voice of Poland"!

