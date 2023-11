W ostatnim odcinku "The Voice of Poland" Michał Szpak oddał hołd zmarłej fance, założycielce jego fan clubu, Renacie Nektarowskiej, która przegrała walkę z ciężką chorobą. Jej śmierć bardzo mocno poruszyła gwiazdora oraz jego fanów. Nic więc dziwnego, że artysta chciał uczcić jej pamięć w wyjątkowy sposób.

Michał Szpak oddał hołd zmarłej fance

O śmierci pani Renaty dowiedzieliśmy się parę dni temu, na fanpejdżu fan clubu Michała Szpaka pojawiła się dramatyczna informacja:

Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy Was, że dzisiaj, po ciężkiej walce z chorobą zmarła nasza Renata Nektarowska. Odeszła matka i założycielka naszego Fan Clubu, przyjaciółka i najwierniejsza fanka Michała. Reniaczku, na zawsze zostaniesz w naszych sercach.

Michał symbolicznie skomentował śmierć fanki - na swoim Instagramie dodał po prostu czarny kwadrat. Ale w programie "The Voice of Poland" uczcił jej pamięć najlepiej jak potrafił - zaśpiewał utwór "Can You Feel The Love Tonight" z filmu "Król Lew". To było naprawdę wzruszające... Zobaczcie!

Występ Michała Szpaka dla fanki w The Voice of Poland.

Odeszła założycielka fan clubu Michała.

Michał Szpak uczcił jej pamięć.