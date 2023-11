3 z 8

W poprzednim odcinku Kasia Dziurska i Emilian Gankowski byli zagrożoną parą, a więc w tym musieli pokazać na co ich stać! Zatańczyli choreografię z teledysku "It's like that".

Jesteście piękną parą, pięknie pracujecie, chylę czoła - powiedziała Ewa Chodakowska. Wykonujesz jedyny z tej całej grupy zawód, który blokuje Cię w tańcu - chodzi o Twoje mięśnie - stwierdził Robert Kupisz.

Robert Kupisz: 8

Ida Nowakowska: 7,5

Ewa Chodakowska: 9

Razem: 24,5