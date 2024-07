Sylwia Szostak miała zostać agentem! Uczestniczka, która odpadła w ostatnim odcinku programu "Agent Gwiazdy" pojawiła się dzisiaj w Dzień Dobry TVN i zdradziła kulisy show TVN. Okazuje się, że producenci proponowali jej rolę agenta. Trenerka fitness opowiedziała również, jak wyglądała rywalizacja w programie, dlaczego zgodziła się w nim wystąpić i czy zachowanie gwiazd było wyreżyserowane.

Wszystko to co było widać przed kamerami było na żywo. Nie było mowy, żeby ktoś nam mówił "teraz masz być groźna". Czasami byliśmy przez produkcję podpuszczani troszeczkę, żeby się zwrócić przeciwko sobie. Natomiast wszystkie sojusze, jakieś konspiracje między ludźmi, jakieś pomysły kogoś żeby być przeciwko komuś wychodziły podczas programu. Byliśmy w takim zamkniętym świecie. Ja przede wszystkim zgodziłam się na udział w programie dla przygody. Chciałam pokonać swój lęk wysokości. To była główna rzecz, która sprawiła, że wzięłam w tym udział. Natomiast jeżeli chodzi o ludzi tam, o nasze zachowania, nie byłam w stanie przewidzieć co mnie czeka na miejscu. To nie jest naturalne, żeby być z obcymi ludźmi, zamknięci jak na kolonii dla dorosłych. Przebywać tam przez taki kawał czasu - niestety z ludzi wychodzą różne instynkty: czasami dobre, czasami złe.