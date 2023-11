Krzysztof Ćwiertnia zdobył sporą popularność i sympatię widzów dzięki udziałowi w programie "Hotel Paradise 7". Co prawda w programie nie udało mu się znaleźć wymarzonej partnerki, jednak prawdziwa miłość sama odnalazła go poza kamerami. Dziś już wiemy, że Krzysztof z "Hotelu Paradise" nie tylko jest szczęśliwie zakochany, ale także zaręczony. Czy do tych radosnych nowin teraz dołączy wiadomość o... jego ślubie?! Najnowsze zdjęcie, które pojawiło się na InstaStories Krzysia wznieciło plotki na ten temat. Zobaczcie, dlaczego!

"Hotel Paradise 7": Krzysztof wziął ślub?

Krzysztof w programie "Hotel Paradise 7" tworzył relację z Tori, jednak jak wiadomo, niedługo po opuszczeniu rajskiego hotelu, ich drogi się rozeszły. Wszystko wskazuje na to, że właśnie tak miały potoczyć się losy tej dwójki, ponieważ niedługo potem Krzysztof znalazł szczęście u boku pięknej blondynki o imieniu Karolina. Jak również wiadomo, Krzysztof na kilka dni przed finałem 7. edycji "Hotelu Paradise" oświadczył się swojej ukochanej. Jak widać, tempo relacji tej dwójki jest naprawdę szybkie i czyżby teraz para na fali wielkich wydarzeń w swojej relacji postanowiła pójść o krok dalej i... powiedziała sobie "tak"?

Instagram/krzysiek.hotelparadise7

Na InstaStories Krzysztofa z "Hotelu Paradise" właśnie pojawiło się zdjęcie, na którym widzimy go razem z ukochaną na tle napisu "Mąż & Żona", który często znajduje się na ściance państwa młodych podczas wesel! Jakby tego było mało, Krzysiek dodał też dopisek #spontan, co może sugerować, że para zdecydowała się na szybki, spontaniczny ślub.

Instagram/Krzysiek.hotelparadise7

Naszym zdaniem taki obrót spraw jest jednak mało prawdopodobny, chociaż kto wie, w końcu Krzysztof zaskoczył nas już wielokrotnie! Na ten moment uczestnik "Hotelu Paradise 7" nie zdradził dalszych szczegółów na ten temat, więc nic dziwnego, że wśród fanów zrodziło się już sporo plotek. Czekamy zatem na kolejne relacje Krzysztofa i jego ukochanej!