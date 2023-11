Co za wieści! Krzysztof z "Hotelu Paradise" udzielił wywiadu jednemu z portali internetowych, w którym wyznał, że kilka dni temu się zaręczył. Chłopak zdradził również, jak po zakończeniu przygody w show potoczyły się jego losy z Tori. Takie obrotu spraw chyba nikt się nie spodziewał!

Za nami finał 7. edycji "Hotelu Paradise". Wielkimi zwycięzcami okazali się Kori i Jacek, którzy w finale programu decyzją byłych mieszkańców "Hotelu...", pokonali Rocha i Justynę. Jak wiadomo, na kilka dni przed finałowym odcinkiem to Tori i Krzysiek byli głównymi faworytami do zwycięstwa, jednak plany pokrzyżowała im konkurencja przed finałową Pandorą. Para nie poradziła sobie z testem wiedzy o sobie i na ostatniej prostej odpadła z show.

A jak ich relacja wyglądała po powrocie do Polski? Krzysztof zdradził prawdę na ten temat w rozmowie z "cozatydzien.tvn.pl".

Po wyjściu z hotelu próbowałem oczywiście z Tori się w jakiś sposób kontaktować i spotkać. Niestety nie będę oszukiwać, że Tori wracając do Polski miała do nadrobienia studia, jakieś tam zaległości i tak dalej, niestety nie udało nam się spotkać prywatnie w tym czasie. Ja sobie już po prostu odpuściłem, w międzyczasie też dowiedziałem się, że ona się z kimś spotyka, gdzie nie była w stanie mi czegoś tak otwarcie powiedzieć

Krzysztof w tej samej rozmowie dodał, że choć nie zbudował związku z Tori, to jednak nadal ma z nią dobre stosunki. Mimo wszystko ich kontakt nie jest dziś zbyt regularny.

To jednak nie jest jedyne zaskakujące wyznanie Krzysztofa. Uczestnik "Hotel Paradise 7" w tej samej rozmowie dodał, że kilka dni temu... oświadczył się swojej nowej ukochanej!

Do żadnej z uczestniczek moje serce nie zabiło szybciej, natomiast pojawiła się inna dziewczyna w moim życiu, gdzie pojawiło się to uczucie, pojawiła się ta miłość, mam nadzieję, że to będzie się rozwijać w dobrym kierunku. Moje serce do tego stopnia jest zajęte, że kilka dni temu się nawet oświadczyłem

powiedział Krzysztof w rozmowie cozatydzien.tvn.pl.