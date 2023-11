Mallu z siódmej edycji "Hotelu Paradise", w rozmowie z naszą reporterką, otworzyła się na tematy bardzo prywatne. Zdradziła więcej szczegółów o trudnym dla niej czasie i wyjaśniła, kto tak naprawdę założył dla niej zbiórkę pieniędzy.

W siódmej edycji "Hotelu Paradise" widzowie poznali Mallu, która szybko zyskała sympatię sporej części odbiorców. Wielu kibicowało jej w relacji z Marvinem, ale niestety, po wielkim finale okazało się, że jednak nie są razem. Internauci zaczęli nawet dociekać, że Mallu związała się z innym uczestnikiem.

Równocześnie co plotki o jej związku, pojawiały się dyskusje na temat problemów finansowych. Niektórzy nie mają nawet pojęcia, że gdy jakiś czas temu Mallu zachorowała, wpadła w okropne kłopoty. W tym samym czasie zaczęły chorować jej zwierzaki, co spowodowało, że zaczęło brakować pieniędzy. Uczestniczka "Hotelu Paradise", z uwagi na swój stan zdrowia, początkowo nie była w stanie zarobić na leczenie własne i zwierzaków.

Niespodziewanie w sieci pojawiła się zbiórka pieniędzy dla Mallu, ale okazało się, że to nie ona zapoczątkowała całą akcję. W rozmowie z naszą reporterką zdradziła szczegóły.