TVN7 ma dla widzów niespodziankę, zanim na antenę trafi 7. edycja "Hotelu Paradise", stacja wyemituje edycje specjalną, do której zaprosi gwiazdy poprzednich sezonów, którzy wciąż nie znaleźli miłości. Wiadomo już, że pierwszą uczestniczką jest Basia Pędlowska, zwyciężczyni trzeciej edycji. Jednak po tym, co pojawiło się w mediach społecznościowych fani wciąż dopytują o to, co jest pomiędzy nią a Krzyśkiem:

Uczestniczka zabrała głos.

"Hotel Paradise 3": Basia i Krzysiek wrócili do siebie?

Basia Pędlowska jest gwiazdą "Hotelu Paradise All Stars". Wystąpi w edycji specjalnej wraz z innymi uczestnikami, którzy zdobyli sławę w poprzednich sezonach. Pierwszy odcinek będzie miał swoją premierę już 25. maja. Basia była gwiazdą 3. edycji, którą wygrała wraz z Krystianem. Niedługo później związała się z Krzysztofem, a ich związek zakończył się dość nagle i odbił się w mediach szerokim echem.

Wygląda na to, że fani do dziś mają nadzieję, że pomiędzy Basią a Krzyśkiem jeszcze nie wszystko stracone. Chociaż uczestniczka nie mogła być w związku, biorąc udział w specjalnej edycji "Hotelu Paradise", to ostatnie zdjęcia opublikowane na jej profilu dają fanom cień szansy, że może ponownie jest coś na rzeczy:

Wróciliście z Krzyśkiem do siebie? Mam nadzieję, że tak

Na Instagramie Basi z "Hotelu Paradise" faktycznie pojawiło się zdjęcie, na którym siedzi obok Krzyśka, jednak jak wyjaśniła, były to zaległe zobowiązania, a na tę chwilę nic ich nie łączy:

Nie. Byliśmy tylko razem w Chorwacji, bo mieliśmy współpracę

To jednak nie koniec zaskakujących pytań do Basi związanych z "Hotelem Paradise". Niektórzy widzowie zdecydowanie nie są na bieżąco z życiem uczestniczki, po latach ponownie wracają do jej relacji z Krystianem, którą mogli obserwować w 3. edycji miłosnego show:

Ojej to było ponad dwa lata temu. Bo zakochałam się w Krzysztofie. A Krystian jest szczęśliwy ze swoją dziewczyną i bardzo mnie to cieszy.

Kto wie, może po emisji "Hotelu Paradise All Stars" okaże się, że serce Basi ponownie będzie zajęte? Komentując udział w programie przyznała, że "wróciła do hotelu przede wszystkim po dobrą zabawę". Jesteście ciekawi, co wydarzy się w sezonie?

