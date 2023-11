Za nami finał 7. edycji "Hotelu Paradise", który dostarczył widzom wielu emocji. Teraz fani show oczywiście chętnie śledzą dalsze losy bohaterów, by dowiedzieć się, jak potoczyło się ich życie po programie. Jak wiadomo, relacja zdobywców drugiego miejsca, Rocha i Justyny, niestety nie przetrwała, ale czy serce uczestnika jest już zajęte przez kogoś innego? To pytanie oczywiście padło podczas naszej rozmowy z Rochem. Zobaczcie, co odpowiedział.

"Hotel Paradise 7": Czy serce Rocha jest już zajęte?

Roch z "Hotelu Paradise" na pytanie naszej dziennikarki dotyczące jego obecnego statusu związku, odpowiedział niezwykle tajemniczo. Nie tylko powiedział wprost, że niczego na ten temat na razie nie zdradzi, ale także dodał, że niedługo "każdy z nas może być zdziwiony"

Kto wie! Nie powiem, nie zdradzę Ci. Możecie śledzić. Myślę, że każdy z nas może być zdziwiony - powiedział tajemniczo Roch.

Koniecznie obejrzyjcie nasze wideo powyżej, aby zobaczyć reakcję Rocha na pytanie naszej dziennikarki!

