Choć siódma edycja "Hotelu Paradise" przeszła już do historii, to jednak dalsze losy bohaterów show w dalszym ciągu interesują widzów programu. Jak wiadomo, wiele związków po programie szybko się rozpadło, w tym również relacja Rocha i Justyny. W jednym z wywiadów Justyna przyznała, że Roch praktycznie od razu po finale odciął się od niej.

Tak naprawdę nasz kontakt się urwał już po wyjściu z hotelu. Jak wyłączyły się kamery, to Roch raczej nie chciał już kontynuować tej relacji. To dla mnie było największym zdziwieniem

Tak naprawdę nasz kontakt się urwał już po wyjściu z hotelu. Jak wyłączyły się kamery, to Roch raczej nie chciał już kontynuować tej relacji. To dla mnie było największym zdziwieniem

Teraz słowa Justyny potwierdziła w rozmowie z nami zwyciężczyni 7. edycji show, Kori. Zdradziła, co wydarzyło się pomiędzy tą dwójką jeszcze przed wylotem do Polski!

Kori z "Hotelu Paradise" w rozmowie z naszą reporterką, Angeliką Bielską przyznała wprost, że była niemal pewna, iż relacja Justyny i Rocha po programie przetrwa. Jednak to, co zobaczyła chwilę po wyłączeniu kamer, wprawiło ją w niemały szok.

Myślałam, że na pewno Roch i ,,Dżasta'' przetrwają. To, co było w ,,Hotelu...'' to naprawdę było takie naturalne, a w momencie wyłączenia kamer koniec, samolot, koniec... Nie znali się już. No później się pogodzili, ale to było straszne w ogóle na tym lotnisku

- powiedziała nam Kori.