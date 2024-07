Karolina Korwin Piotrowska skomentowała ostatni odcinek "Azja Express" i zachowanie Renaty Kaczoruk! Dziennikarka wcześniej chwaliła show i wyraziła dużo pochlebnych słów na temat niektórych uczestników, miedzy innymi Małgosi Rozenek i Radka Majdana. Niestety w minioną środę internauci nie pozostawili suchej nitki na Renacie Kaczoruk, której zachowanie dla wielu było skandaliczne. Obojętna wobec tego nie pozostała też Karolina Korwin Piotrowska.

Renata Kaczoruk w programie "Azja Express" jawi się jako czarny charakter. Modelka zachowuje się bardzo nie fair wobec zawodników i bardzo nieprzyjemnie odnosi się do swojej koleżanki z drużyny. W ostatnim odcinku podczas jednej z konkurencji Renata Kaczoruk zaczęła rzucać w Pascala jajkami mimo ustaleń wszystkich uczestników, że nie będą tego robić. Po tej sytuacji wszyscy byli na nią źli, a zwłaszcza Małgorzata Rozenek i Hanna Lis. Renata Kaczoruk wytłumaczyła się ze wszystkiego na swoim profilu na Instagramie po raz kolejny zrzucając winę na montaż.

A co o tym wszystkim sądzi Karolina Korwin Piotrowska? Zobaczcie, co napisała na Facebooku:

W kontekście wczorajszego "Azja Express"...Już wiem, co naprawdę półgębkiem mówiły mi osoby z programu, zapytane o to, jak tam było z koleżeństwem i ludzkimi odruchami, bo w sytuacjach tak ekstremalnych ludzie pokazuja kim są. Nie ma innej opcji. Usłyszałam kilka razy, mega dyplomatycznie, że na pewno jest tam, w tej grupie osób, ktoś, kogo wszyscy na jego własne życzenie znienawidzą. Bo kamera ta taki cholerny wynalazek, który widzi wszystko a szczególnie to, co chce się niestety nieudolnie ukryć. I chyba po wczorajszym odcinku wiemy, kim jest ta osoba. Jeszcze nie tak dawno w sumie jej współczułam, że taka bidulka...Nieczęsto zbieram szczękę z podłogi, choc sądząc po PESEL, powinnam znacznie częściej. Ale wczoraj mi całkiem opadła. To nie była zabawa, to była rzeźnia. To nie kwestia montażu, jak usiłuje się nas przekonać. Bo montażysta montuje z tego, co dała mu dana osoba na taśmie...

Albo jest sie fajnym i jest się po prostu porządnym człowiekiem albo nie. Proste. Coś mi mówi, że nie będzie tak łatwo znaleźć celebów do drugiej serii. Ten program jest jak rentgen. Zbyt mocny rentgen dla niektórych.

Gocha Rozenek rządzi nadal z Radziem. #ładniewyglądaszkochanie #pączek i jak odpadną, czego im nie życzę, ale Gocha juz płacze za dzieciakami, ten program mozna będzie chyba przestać oglądać. Zostanie wielki gentleman, coraz zabawniejszy światowiec Pascal #sąludziektórympoprostuniepodajesięręki i super zabawny, wyluzowany i pachnący Żurawski #smrodek Na zdjęciu z Pascalem. Będzie już niedługo o "Azja Express" też. O tym, jak się w programie chudnie, śmierdzi oraz jakie leki koniecznie do Azji brać. On wziął.