Ostatnio, gdy temat "Mam Talent" pojawia się na tapecie, to głównie dowiadujemy się o kolejnych i to niemałych zmianach. W mediach właśnie pojawiły się informacje o następnych.

Reklama

Kolejne zmiany w "Mam Talent"

Ostatnio program "Mam Talent", podobnie zresztą jak "Dzień Dobry TVN" kilka miesięcy temu, przeszedł istną rewolucję. Dowiedzieliśmy się bowiem, że chociaż show wraca na antenę, zaskoczy nowymi jurorami! W minionej, 14. edycji, przy jurorskim stole zasiadali: Agnieszka Chylińska, Jan Kliment i Małgorzata Foremniak. Przekazano natomiast, że ostatniej dwójki nie zobaczymy już w nadchodzącym sezonie!

Na informację o tym, kto ich zastąpi, przyszło nam trochę poczekać, ale w tym czasie widzom nie było dane się nudzić, bowiem oficjalnie poinformowano, że Marcin Prokop nie będzie już pełnił roli prowadzącego! Co więcej, to właśnie on zajmie miejsce jednego z jurorów! Kiedy my już myśleliśmy, że będzie to w końcu koniec zmian, portal Wirtualne Media poinformował o kolejnej.

Jurorzy "Mam Talent" Pawel Wodzynski/East News

Zobacz także: Wielkie zmiany w znanym programie TVN. Kto zastąpi Marcina Prokopa?

Okazało się, że w 15. edycji ujrzymy ponoć zupełnie nowe logo. O ile oczywiście sama nazwa się nie zmieni, tak produkcja miała postawić na nową kolorystykę... czerwono-niebieską. Serwis Wirtualne Media jako pierwszy przedstawił nowy logotyp, natomiast TVN oficjalnie ma się nim posługiwać dopiero 16 grudnia.

Reklama

Z przekazywanych przez portal informacji wynika, że zmiany dotkną również oprawę audiowizualną - "Mam Talent" zyska nową scenografię studia oraz czołówkę. Na ten moment nie wiadomo, na kiedy planowana jest premiera 15. edycji show oraz w jaki dzień odcinki będą emitowane. Niewykluczone, że stacja pozostanie przy dotychczasowej sobocie.