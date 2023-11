W poniedziałek poznaliśmy zwycięzcę Top Model 2019. Został nim Dawid Woskanin, który w finale pokonał trójkę innych kandydatów do tytułu. Chłopak, który od lat zmaga się z chorobą udowodnił wszystkim, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wygrał 100 tysięcy złotych i okładkową sesję w jednym z magazynów.

Ostatnią uczestniczką, która odpadła tuż przed finałem była Klaudia El Dursi. Jej udział w programie od początku budził duże emocje. Z tego, co zdradził jeden z jurorów Top Model, fotograf Marcin Tyszka, modelka również może śmiało nazywać się zwyciężczynią show. Dlaczego?

Marcin Tyszka o Klaudii El Dursi: pierwsza wygrana

Fotograf mody i juror Top Model poświęcił Klaudii długi wpis na Instagramie. Opublikował go jeszcze przed finałem.

Do tej pory budzi w Was mega emocje i chyba śmiało mogę powiedzieć, że jest pierwszą wygraną tej edycji - napisał Tyszka.

To, co sprawiło, że Klaudia była dość szczególnym uczestnikiem show, to poza jej egzotyczną urodą również wiek. Podczas gdy o tytuł ubiegają się głównie nastolatki i dwudziestolatki, piękna modelka skończyła już 30 lat.

Zmieniliśmy zasady programu właśnie po to by pojawił się ktoś troszkę starszy, dla wielu kobiet to super przykład że macierzyństwo nie wyklucza , wystarczy dbać o siebie. Chociaż fala hejtu jaka wysłała się na Klaudię od czasu złotego biletu chyba Ją troszkę przerosła... - pisze fotograf.

Tyszka zdradził też, że po udziele El Dursi w programie, posypały się już propozycje reklamowe:

Wiele super firm już widzi Klaudię jako swoją twarz i ambasadorkę - pisze. - Ja uważam, że to to jest wielki sukces tej edycji jeszcze przed finałem i trzymam kciuki aby to był tylko początek. Teraz telefon się urywa, podejmuj właściwe wybory aby to był początek kolejnej dekady sukcesów - radzi Klaudii.

Na koniec przyznał, że jeszcze kilka lat temu pewnie sam mówiłby, że osoba po 30-tce nie powinna wchodzić do świata mody.

...ale świat się zmienił, wracają modelki lat 90, to jest idealny moment! - kończy Tyszka.

Zgadzacie się z nim?

Zobaczcie cały wpis Marcina

Piękna Klaudia El Dursi, choć nie wygrała, byłą rewelacją tej edycji Top Model.