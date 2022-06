"Hotel Paradise 5": Klaudia El Dursi o eliminacji Elizy i Jay'a. "Byli to niewątpliwie faworyci"

Finał 5. edycji "Hotelu Paradise" zbliża się wielkimi krokami, a rychły finisz sezonu sprawia, że kolejni gracze zaczynają kalkulować, co bardziej im się opłaca - postawienie na budowanie relacji, czy zimna strategia, która doprowadzi ich do próby Złotej Kuli. Jay postanowił przerwać milczenie i zdradzić, co jest dla niego najważniejsze w rajskim hotelu. Będziecie zaskoczeni. "Hotel Paradise 5": Jay zdradził, czy w finale wybrałby na pieniądze Najnowszy sezon rajskiego hotelu zbliża się ku końcowi, a emocje związane z show niemal sięgają zenitu. Wiemy już, jak będzie wyglądał finał 5. edycji "Hotelu Paradise" , jednak wielką niewiadomą pozostają pary, które staną na ścieżce lojalności. Podczas gdy część widzów zakłada, że to telewizyjny partner Oliwii wygra program, a wszystko przez to, że Kuba z "Hotelu Paradise" po zakończeniu show wystartował z własną marką odzieżową , inni są przekonani iż to Jay i Eliza zostaną wielkimi wygranymi. Doszło nawet do tego, że jeden z fanów postanowił wprost zapytać uczestnika, czy wybrałby miłość, czy pieniądze. Takiej odpowiedzi nikt się nie spodziewał. - Z autopsji wiem, że gdy lodówka jest pusta, życie jest trudne, ale ludzie, którzy wybraliby pieniądze, nigdy nie doświadczyli prawdziwej miłości - napisała na InstaStories Jay, publikując romantyczne kadry w towarzystwie Elizy. Czy oznacza, że Eliza i Jay są parą po zakończeniu "Hotelu Paradise" ? Zobacz także: "Hotel Paradise": Klaudia El Dursi przekazała radosną nowinę! "Moje nowe dziecko" Choć para nie może jeszcze zdradzać, jak potoczyły się ich losy po wyłączeniu kamer, fakt, że Jay z "Hotelu Paradise" ustawił na Instagramie zdjęcie profilowe z Elizą , może wiele mówić o...