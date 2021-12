Klaudia El Dursi pokazała się w rudych włosach! "Zamarzył mi się chłodny blond, a wyszła..."

Klaudia El Dursi kończy nagrania do "Hotelu Paradise" ! Po kilku miesiącach spędzonych na Zanzibarze, gdzie nagrywane były nowe odcinki hitowego programu TVN7, piękna prowadząca wraca do Polski. Klaudia El Dursi podczas relacji na InstaStories pokazała, jak płacze w drodze na lotnisko. Gwiazda pokazała przy okazji, że do domu wróci w nowej, zaskakującej fryzurze. Klaudia El Dursi wraca do Polski Klaudia El Dursi ostatnie cztery miesiące spędziła w pracy i już nie mogła doczekać się powrotu do domu. Piękna prowadząca "Hotel Paradise" już od jakiegoś czasu podczas relacji na InstaStories mówiła, że odlicza dni do momentu, kiedy będzie mogła wrócić do Polski. Tuż przed wylotem Klaudia El Dursi zafundowała sobie nową fryzurę, która z przez jakiś czas z pewnością będzie jej przypominać przygodę na Zanzibarze. Natchniona Afrykańska kultura , zaszalałam i oto są 👩🏽‍🦱🙋🏽‍♀️🤎- napisała ostatnio na Instagramie i pochwaliła się swoją metamorfozą. Już następnego dnia Klaudia El Dursi poinformowała swoich fanów, że wraca już do Polski. Prowadząca program TVN7 nie ukrywała, że nie jest jej łatwo żegnać się z ludźmi, których poznała na Zanzibarze. Z bólem serca opuszczam to miejsce. A tak naprawdę to nie miejsce tylko tych cudownych ludzi, z którymi spędziłam cudowne 4 miesiące!- napisała podczas relacji na InstaStories. Klaudia El Dursi nie mogła powstrzymać płaczu ruszając w drogę na lotnisko. Zobaczcie sami! Spójrzcie również na nową fryzurę gwiazdy TVN7! Podoba się Wam jej metamorfoza? Zobacz także: Martyna Kondratowicz z „Hotelu Paradise” pokazała zdjęcie sprzed operacji plastycznych. Urzędniczka nie rozpoznała jej na zdjęciu z dokumentu Klaudia El Dursi z płaczem pożegnała się z Zanzibarem....