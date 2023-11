Za nami już 2. odcinek 8. edycji "Top Model". Od początku można było się spodziewać, że ten sezon dostarczy nam niemałych emocji, choćby ze względu na ciążę prowadzącej jury Joanny Krupy. Nikt jednak nie podejrzewał, że emocje będą aż tak duże i to od samego początku! Już w 2. odcinku jurorzy zaskoczyli widzów, bo pierwszy raz w historii programu wręczyli złoty bilet. Sprawdźcie poniżej, czym jest i kto go otrzymał!

Złoty bilet pierwszy raz w historii "Top Model"

Złoty bilet to przepustka do domu modelek. Osoba, która go otrzymała, nie musi udowadniać, że zasłużyła na miejsce w domu na bud campie, podczas którego zawsze leją się pot, łzy i krew. W 2. odcinku 8. edycji "Top Model" jurorzy zdecydowali, że złoty bilet trafi do 30-letniej Klaudii El Dursi. Klaudia urodziła się w Polsce, ale jej tata pochodzi z Libii. Na co dzień pracuje jako szwaczka, ale zawsze marzyła o modelingu.

Modeling to moje niespełnione marzenie. Bardzo szybko zaszłam w ciążę, (...) a teraz przyszedł czas na mnie! - powiedziała Klaudia.

Potem szczęśliwa Klaudia opublikowała zdjęcie ze złotą kartą na Instagramie i napisała:

Mamy toooo ???????????? do tej pory nie mogę w to uwierzyć ! Niesamowite szczęście i radość ! Marzenia się jednak spełniają ⭐️???????????? DZIĘKUJE ????

Zobaczcie zdjęcia Klaudii. Myślicie, że słusznie otrzymała złoty bilet i ma szansę na zwycięstwo 8. edycji "Top Model"?

Klaudia pozowała w przesłości dla Playboya. Występowała również w teledysku Meza.