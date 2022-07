Kosztowna wpadka Klaudii El Dursi na wakacjach z synem! "Miała być fajna zabawa, a wyszła..."

Klaudia El Dursi jest jedną z największych gwiazd TVN, a jej przygoda zaczęła się od udziału w programie "Top Model". Prywatnie modelka jest mamą dwóch synów: Dawida i Jasia, i ostatnio pokazała jak spędziła czas z młodszym dzieckiem. Okazuje się, że chłopiec namówił mamę na wizytę w partku linowym i dodatkowo wybrał najtrudniejszą trasę. Klaudia El Dursi z trudem dała radę pokonać niektóre przeszkody. Jak podsumowuje ekstremalną przygodę? Klaudia El Dursi wybrała się z synem do parku linowego. Jak wspomina to doświadczenie? Klaudia El Dursi w programie "Top Model" otrzymała Złoty bilet, który zapewnił jej udział w programie. Choć odpadła tuż przed finałem, to udział w hitowym programie TVN zapewnił jej ogromną popularność. Obecnie Klaudia El Dursi przebywa w Polsce i zajmuje się remontem jej nowego mieszkania w Bydgoszczy. Ostatnio prowadząca "Hotel Paradise" wybrała się z synem do parku linowego i zdecydowała się pokonać lęk wysokości: Jasiu namówił mnie na czerwona trasę. Zapomniałam tylko, że na wysokości trzęsą mi się nogi i pocą ręce - powiedziała na początku wyprawy Klaudia El Dursi. Prowadząca "Hotel Paradise" początkowo starała się zachować zimną krew i odpowiednio zabiezpieczona przed upadkiem napisała na Instagramie: Podobno jak spadnę to dolecę bezpiecznie na drugą stronę. No dobra! Jestem super dzielna i dam radę. Pikuś! Zobacz także: "Hotel Paradise" Jak kiedyś wyglądała Klaudia El Dursi? Dziś to seksbomba, a jak było 13 lat temu? Niestety szybko okazało się, że trasa faktycznie jest trudna i z czasem było tylko tylko gorzej! Obszerną relację z wydarzenia Klaudia El Dursi zamieściła na Instastory. Zobaczcie, co się stało potem... Klaudia El Dursi napotkała...