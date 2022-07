Tak Klaudia El Dursi wygląda na co dzień! Gwiazda "Hotelu Paradise" bez makijażu wybrała się na zakupy

Klaudia El Dursi z "Hotelu Paradise" miała prawdziwe powody do świętowania. Jej młodszy synek skończył 7 lat, a urodziny nie mogły odbyć się bez wymarzonej imprezy w bajkowym stylu. Prowadząca hitowego programu TVN7 zorganizowała dla chłopca urodziny z motywem superbohaterów. Na swoim profilu na Instagramie pokazała jak bawiły się nie tylko dzieciaki ale również dorośli. Życzenia małemu Jasiowi złożyli także uczestnicy 4. edycji "Hotelu Paradise". Zobaczcie, jak wyglądał wielki dzień syna Klaudii El Dursi. Zobacz także: Ida Nowakowska, Doda i Klaudia El Dursi na urodzinowej okładce "Party"! Oto laureatki naszego plebiscytu "Hotel Paradise": Tak wyglądały urodziny syna Klaudii El Dursi Klaudia El Dursi jest nie tylko gwiazdą " Hotelu Paradise " ale przede wszystkim mamą. To właśnie z troski o ukochanych synów (12-letniego Dawida i 7-letniego Jasia) dwa lata temu wahała się nad przyjęciem propozycji zostania prowadzącą randkowego show, nagrywanego na drugim końcu świata. Na szczęście udało jej się pogodzić wyzwanie zawodowe z macierzyństwem a ukochany mąż oraz synowie towarzyszyli jej nie tylko podczas nagrywek na Bali ale także na Zanzibarze, gdzie kręcone były późniejsze sezony "Hotelu Paradise". Dawid i Jaś często pojawiają się na Instastories kręconych przez Klaudię El Dursi i bardzo szybko podbili serca fanów znanej mamy. Wczoraj młodszy synek gwiazdy "Hotelu Paradise" obchodził swoje 7. urodziny. Klaudia El Dursi nie mogła nie wspomnieć o tak ważnym rodzinnym wydarzeniu w sieci: Sto lat dla Mojego Ancymona 🎉 Wulkan energii, niekończących się pomysłów (nie zawsze rozsądnych🙈), moja prywatna przytulanka i bodyguard w jednym. Nikt jak on nie doprowadza mnie do furii, ale nikt też mnie tak nie rozczula , mam...