Już 11 września na antenę TVP 2 wraca „Bake Off - Ale Ciacho!”. W trzeciej odsłonie kulinarnego programu TVP pojawią się nowa prowadząca oraz nowy juror! Poprzednią edycję wraz z Marceliną Zawadzką prowadziła Dorota Czaja. Teraz zastąpi ją... Kasia Kołeczek! Kim jest?

Nowa prowadząca w Bake Off - Ale Ciacho!

Kasia Kołeczek to aktorka filmowa i teatralna, absolwentka warszawskiej Akademii Teatralnej. Występuje na deskach Teatru Polonia, Och-Teatru oraz w Klubie Komediowym, Na dużym ekranie zadebiutowała w 2007 w „Sztuczkach” Andrzeja Jakimowskiego. Pojawiła się także w serialach: „Strażacy” i „Ojciec Mateusz”. Kasia zyskała popularność w Polsce i granicą, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii. Wystąpiła w kilku produkcjach o zasięgu europejskim, m.in. serialu BBC „Father Brown”.

