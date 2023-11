Kasia Dziurska była bezwzględnie jedną z największych gwiazd "Dance, dance, dance". Choć w ostatnim odcinku odpadła z show, wraz z partnerem Emilem Gankowskim, podbili serca publiczności. Widzowie razem z nimi przeżywali dramaty - jak wtedy, gdy ekwilibrystyczny układ taneczny zakończył się bolesnym upadkiem, jak i te najbardziej udane występy. Ostatni taniec Kasi i Emila, a szczególnie komentarz jednej z jurorek, wywołał dużo kontrowersji.

Kasia, gdy już ochłonęła postanowiła podsumować taneczne show TVP i podziękować kibicom.

Wow..! Kochani! Brak słów, by opisać naszą wdzięczność ???? byliście z nami od samego początku ale to co się dzieje od wczoraj przerosło nasze najśmielsze oczekiwania ???????? - pisze trenerka. - Udział w tym projekcie był najlepszym co mogło nas spotkać... WSPANIAŁA ekipa, ogromne emocje, cenna lekcja, z której wyszliśmy na pewno jako lepsze wersje samych siebie???? dziękujemy, że mogliśmy pokazać się Wam, takimi jakimi jesteśmy, że zaakceptowaliśmy nas takich i do samego końca byliście z nami!